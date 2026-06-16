«Москва — ляжет»: «Мадяр» показал дрон, который атаковал столицу РФ

«Москва — ляжет»: «Мадяр» показал дрон, который атаковал столицу РФ4
- 16.06.2026, 11:21
- 7,832
БПЛА прилетел в крупнейший НПЗ российской столицы.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт«Мадяр» Бровди показал один из дронов, который атаковал один из крупнейших НПЗ в Москве 16 июня.
В своем Telegram-канале он показал дрон перед запуском. На дрон нанесли надпись маркером: «Лавра будет стоять веками, Москва — ляжет».
«Экономика возмездия ЗА АБСОЛЮТНОЕ МОРАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Украины над варварами. Вспышки горючки вместо вспышек гнева — прагматическая кара, без эмоций и лишних слов», — написал «Мадяр».
Он также намекнул, что удары по НПЗ на территории РФ будут продолжатся и дальше.