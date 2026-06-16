«Москва — ляжет»: «Мадяр» показал дрон, который атаковал столицу РФ 4 16.06.2026, 11:21

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Роберт«Мадяр» Бровди

БПЛА прилетел в крупнейший НПЗ российской столицы.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт«Мадяр» Бровди показал один из дронов, который атаковал один из крупнейших НПЗ в Москве 16 июня.

В своем Telegram-канале он показал дрон перед запуском. На дрон нанесли надпись маркером: «Лавра будет стоять веками, Москва — ляжет».

«Экономика возмездия ЗА АБСОЛЮТНОЕ МОРАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО Украины над варварами. Вспышки горючки вместо вспышек гнева — прагматическая кара, без эмоций и лишних слов», — написал «Мадяр».

Он также намекнул, что удары по НПЗ на территории РФ будут продолжатся и дальше.

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