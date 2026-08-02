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В Гродненском районе ищут пропавшего грибника

  • 2.08.2026, 2:36
В Гродненском районе ищут пропавшего грибника
Иллюстрационное фото

Его автомобиль нашли возле леса, но самого мужчину пока не обнаружили.

Гродненском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины, сообщает УВД области.

Пропавший — 69-летний Вилиймайтыс Анатолий Витальевич. Отмечается, что к его поискам «привлечены сотрудники милиции, МЧС, пограничники и волонтеры». Всего задействовано около 50 человек.

«Сформированные сводные отряды осуществляют прочесывание лесных массивов и пересеченной местности, используя специальную технику», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, 29 июля мужчина отправился за грибами в районе деревни Чернуха. Вскоре, как сообщает милиция, «был обнаружен автомобиль пенсионера, однако его местонахождение до настоящего момента не установлено».

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