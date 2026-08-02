В Гродненском районе ищут пропавшего грибника
- 2.08.2026, 2:36
Его автомобиль нашли возле леса, но самого мужчину пока не обнаружили.
Гродненском районе продолжаются поиски пропавшего мужчины, сообщает УВД области.
Пропавший — 69-летний Вилиймайтыс Анатолий Витальевич. Отмечается, что к его поискам «привлечены сотрудники милиции, МЧС, пограничники и волонтеры». Всего задействовано около 50 человек.
«Сформированные сводные отряды осуществляют прочесывание лесных массивов и пересеченной местности, используя специальную технику», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, 29 июля мужчина отправился за грибами в районе деревни Чернуха. Вскоре, как сообщает милиция, «был обнаружен автомобиль пенсионера, однако его местонахождение до настоящего момента не установлено».