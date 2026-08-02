В России раскрыли аферу с китайскими беспилотниками 2.08.2026, 6:11

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Импортные дроны выдавали за продукцию российского производства.

В России задержана заместитель начальника Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ Алла Половченя и несколько представителей группы компаний «ЭФКО». По данным источников в СБУ, расследование связано со схемой, согласно которой китайские беспилотники выдавали за продукцию российского производства в рамках программ «импортозамещения».

Об этом сообщает «Фокус», ссылаясь на данные источников в Службе безопасности Украины. В частности, речь идет о последствиях истории с закрытым совещанием Министерства промышленности и торговли РФ, детали которой ранее стали известны украинской спецслужбе.

В ходе этой встречи российские чиновники и производители беспилотников обсуждали, как оформлять технику, собранную преимущественно из китайских комплектующих, как «российскую продукцию», чтобы отвечать требованиям программ импортозамещения.

Как отмечают источники, сейчас именно участники этих действий оказались в центре уголовного расследования. По их данным, стражи порядка задержали Аллу Половченю, занимающую должность заместителя начальника Управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ, а также нескольких представителей группы компаний «ЭФКО».

По предварительной информации, следствие проверяет возможные махинации при реализации программ «импортозамещения». В частности, китайские беспилотники могли закупаться, а затем выдаваться за продукцию собственного производства для получения государственной поддержки и финансирования.

Российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что среди задержанных также замдиректора по развитию ГК «ЭФКО» Екатерина Кустова и директор по развитию управляющей компании «ЭФКО» Владислав Романцев. По информации канала, их подозревают в мошенничестве и растрате. Также сообщается о возможном задержании председателя совета директоров группы Валерия Кустова и генерального директора компании Евгения Ляшенко, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее источники СБУ обнародовали детали закрытого совещания Минпромторга РФ, в ходе которого российские чиновники и производители фактически признавали критическую зависимость отрасли БПЛА от китайских двигателей, электроники, кабелей, пластика и других комплектующих. Тем не менее, участники обсуждали механизмы оформления такой продукции как российской в рамках программ так называемого импортозамещения. Именно эти обстоятельства, по данным собеседников Фокуса, могли привлечь российских правоохранителей.

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