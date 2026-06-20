«Украина не блефует — она сможет быстро обнулить Лукашенко»3
- 20.06.2026, 8:55
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Первые реакции на ультиматум Зеленского белорусскому диктатору.
Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю, чтобы убрать от границы технику, которая корректирует удары РФ по Украине.
— Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы, — заявил украинский президент.
Лукашенко никак пока не отреагировал на ультиматум.
Между тем аналитики отмечают, что заявления Зеленского вовсе не похожи на блеф.
Дмитрий Чернышев, российский публицист:
— Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что украинцы давно работают над тем, чтобы последовательно выбивать всех союзников России.
И если перебегать на сторону победителей, то сейчас самое время.
Украина не блефует — она сможет быстро обнулить всю армию Беларуси. А также все ее НПЗ. Все два — Мозырский и Новополоцкий.
Игорь Лосик, журналист:
— Зеленский пока еще не подписал указ о разрешении проведения уборочной и Дажынак в Беларуси в этом году.
Аббас Галлямов, политтехнолог:
— Вот это эскалация! Зеленский предъявил Лукашенко ультиматум. Он, похоже, чувствует себя теперь очень уверенно. Видимо, российская армия его совсем перестала впечатлять.