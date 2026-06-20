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«Украина не блефует — она сможет быстро обнулить Лукашенко»

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  • 20.06.2026, 8:55
  • 4,674
«Украина не блефует — она сможет быстро обнулить Лукашенко»

Первые реакции на ультиматум Зеленского белорусскому диктатору.

Президент Украины Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю, чтобы убрать от границы технику, которая корректирует удары РФ по Украине.

— Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы, — заявил украинский президент.

Лукашенко никак пока не отреагировал на ультиматум.

Между тем аналитики отмечают, что заявления Зеленского вовсе не похожи на блеф.

Дмитрий Чернышев, российский публицист:

— Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что украинцы давно работают над тем, чтобы последовательно выбивать всех союзников России.

И если перебегать на сторону победителей, то сейчас самое время.

Украина не блефует — она сможет быстро обнулить всю армию Беларуси. А также все ее НПЗ. Все два — Мозырский и Новополоцкий.

Игорь Лосик, журналист:

— Зеленский пока еще не подписал указ о разрешении проведения уборочной и Дажынак в Беларуси в этом году.

Аббас Галлямов, политтехнолог:

— Вот это эскалация! Зеленский предъявил Лукашенко ультиматум. Он, похоже, чувствует себя теперь очень уверенно. Видимо, российская армия его совсем перестала впечатлять.

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