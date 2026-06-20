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Дроны массированно атаковали Крым

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  • 20.06.2026, 9:21
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Дроны массированно атаковали Крым

В районе Таврической ТЭС вспыхнул пожар.

В ночь на 20 июня беспилотники массированно атакуют оккупированный Крым. Серия взрывов прогремела в Симферополе и прилегающих населенных пунктах, а в некоторых районах начались перебои с электричеством.

Этой ночью под атакой дронов могла оказаться Таврийская ТЭС. Об этом сообщает мониторинговый канал «Крымский ветер».

В районе Таврической ТЭС возник пожар и поднялся дым после атаки дронов
Фото: Крымский ветер

По данным аналитиков, атака на оккупированный полуостров началась около 23:00 19 июня. Взрывы прогремели в Бахчисарае, над Симферополем, а в Армянске действовали мобильные огневые группы, поражавшие цели в небе. Вскоре после этого в Джанкойском и Сакском районах, а также в населенных пунктах возле Симферополя отключилось электричество.

Через некоторое время очевидцы сообщили, что в эту ночь под ударом дронов оказалась, в частности, Таврийская ТЭС.

«По сообщениям подписчиков, наблюдается "прилет" в районе Таврической ТЭС, пожар и столб черного дыма», — пишут аналитики.

Тем временем в сети появились кадры атаки на объект. На видео и фото видно, как в районе Таврической ТЭС поднимается столб дыма, а также разразился пожар.

Около 01:00 канал сообщил, что атака на Таврийскую ТЭС все еще продолжается. На месте по-прежнему бушевал пожар.

«Пожар продолжается. Шлейф дыма тянется над Строгановкой, скорее всего, пострадал резервуар с топливом», — говорится в сообщении.

В то же время местные власти, в частности так называемый губернатор оккупированного полуострова Сергей Аксенов, на момент публикации не прокомментировали массированную атаку на Крым. Официальных подтверждений поражения Таврической ТЭС также не поступало.

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