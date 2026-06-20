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«Это возможно»: Трамп допустил военную операции на Кубе по сценарию Венесуэлы

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  • 20.06.2026, 8:16
«Это возможно»: Трамп допустил военную операции на Кубе по сценарию Венесуэлы
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Вашингтон уже разработал планы с участием Марко Рубио.

Возможная американская военная операция на Кубе может развиваться по сценарию быстрого захвата власти в Венесуэле.

Об этом говорится в заявлении президента США Дональда Трампа в интервью программе Axios Show.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном сходстве операции на Кубе с событиями в Венесуэле, произошедшими в начале года, американский президент отметил: «Возможно. Это возможно».

Он обратил внимание на то, что Куба расположена значительно ближе к Соединенным Штатам, чем другие регионы, где ранее происходили конфликты, что существенно облегчает задачу американским военным.

«Эти места находятся совсем рядом. А вот если посмотреть на Иран - это очень долгий путь. Знаете, я летал в тот регион несколько раз... вы летите 18 часов, вы летите очень долго. Венесуэла относительно близко, а Куба - это как детская игра в классики», - пояснил глава Белого дома.

Трамп также сравнил ресурсы обеих латиноамериканских стран, отметив, что Венесуэла обладает большими запасами нефти, тогда как Куба имеет «хорошую территорию и хорошую береговую линию».

Отдельно президент США похвастался результатами январской операции в Венесуэле, в ходе которой американские силы захватили Николаса Мадуро. По его словам, операция длилась всего «48 минут», а американские нефтяные компании теперь работают там, принося обеим странам больше денег, чем когда-либо.

Гибкие сроки и роль Рубио

По данным Axios, администрация Дональда Трампа в настоящее время рассматривает варианты реагирования на возможный крах действующего кубинского режима и имеет в своем распоряжении соответствующие военные планы. В то же время сам президент подчеркнул, что лично он отдает предпочтение мирной смене власти на острове.

Трамп добавил, что кубинские власти сейчас находятся в затруднительном положении.

Он отметил, что конкретные сроки возможной операции остаются «гибкими», а государственный секретарь Марко Рубио принимает наиболее активное участие в работе по кубинскому направлению.

В январе 2026 года США провели молниеносную военную операцию в Венесуэле, в результате которой американские спецназовцы задержали Николаса Мадуро и отстранили его от власти. Этому предшествовали масштабные уличные протесты в Каракасе и официальное объявление Вашингтоном режима Мадуро прямой угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов.

Вашингтон усилил давление и на кубинское правительство, которое остается одним из главных союзников бывшего венесуэльского режима. Ранее Белый дом ввел экономические санкции против Гаваны из-за попыток Кубы помочь Каракасу в обход американского эмбарго.

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