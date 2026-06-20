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Белорусский бензин бьет по кошелькам москвичей

  • 20.06.2026, 5:28
Белорусский бензин бьет по кошелькам москвичей

АЗС России вынуждены покупать дорогое топливо из Беларуси.

Темпы роста розничных цен на топливо в Москве и Подмосковье за последнюю неделю ускорились в 3‑4 раза, пишет «Коммерсант». Из-за украинских атак на российские НПЗ, в том числе Московский НПЗ, в России возникают перебои с топливом. Российские независимые сети АЗС вынуждены переключиться на закупки более дорогого белорусского бензина, что отразилось на ценниках для потребителей.

По данным издания, биржевые продажи бензина белорусского производства в России за первые три недели июня выросли в 51 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 51,36 тысячи тонн.

Белорусское топливо обходится российским частным АЗС довольно дорого. На бирже тонна белорусского АИ-92 стоит свыше 111 тысяч российских рублей, а АИ-95 — более 124 тысяч. Российские нефтепродукты на бирже стоят на 37—50% дешевле, однако купить их независимым сетям АЗС практически невозможно из-за дефицита. Поскольку крупные российские компании направляют все свои ресурсы на собственные заправки.

В результате покупка дорогого белорусского топлива привела к тому, что только за неделю в Подмосковье АИ-95 подорожал сразу на 3,44 российского рубля (на 13 копеек), а АИ-92 — на 3,87 российского рубля (на 15 копеек).

Ситуацией с ценообразованием на АЗС в Московском регионе уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба, которая требует от сетей обоснования высоких цен.

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