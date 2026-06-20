Разведка США: Израиль может сорвать мирное соглашение с Ираном 20.06.2026, 8:59

Трампа предупредили.

Американские разведывательные службы предупредили администрацию Дональда Трампа, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, предпримет шаги, способные подорвать усилия Трампа по заключению мирного соглашения с Ираном.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. По данным разведки, Нетаньяху, оказавшись под сильным политическим давлением в преддверии осенних выборов, намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» в Ливане — это напрямую противоречит ключевому пункту только что подписанного меморандума, который предполагает прекращение боевых действий в этой стране.

В докладе разведки отмечается, что политическое выживание Нетаньяху зависит от того, что он продемонстрирует израильской аудитории. По словам одного из чиновников, знакомых с документом, «любое прекращение боевых действий или вывод войск будет воспринят в Израиле как поражение Нетаньяху». В разведке также описывается недовольство Израиля условиями меморандума, которые, по мнению Тель-Авива, подрывают стратегию максимального давления на Тегеран.

Напряжение между союзниками уже проявляется публично. Так, в среду, 17 июня, Трамп заявил, что у него есть «небольшой спор с Нетаньяху по поводу Ливана», и призвал израильского лидера не «сносить здания каждый раз, когда в них заходит кто-то из «Хезболлы».

Белый дом уже дал понять, что не потерпит саботажа. Вице-президент Джей Ди Вэнс накануне заявил журналистам: Трамп — «единственный глава государства в мире, который сочувствует Израилю», подчеркнув, что американский президент — «является главой сверхдержавы». «Если бы я был в израильском правительстве, я бы не нападал на единственного могущественного союзника, который у меня остался», — отметил Вэнс.

«Биби (Биньямин Нетаньяху. — ТМТ) находится в очень сложной ситуации. Он видит, как его главный соперник — иранский режим — укрепляется при поддержке администрации США, и он ничего не может с этим поделать», — отметил Дэнни Цитринович, бывший аналитик израильской военной разведки. Неназванный американский чиновник, в свою очередь, предупредил, что «без полного вывода израильских войск вероятность возобновления боевых действий между [израильскими военными] и «Хезболлой» практически гарантирована».

Харрисон Манн, бывший офицер армии США и аналитик Разведывательного управления Минобороны, перечислил инструменты, которые есть у Вашингтона для давления на Израиль: США могут прекратить поставки боеприпасов, авиатоплива, заморозить обмен разведданными или вывести американские войска, защищающие израильское воздушное пространство. Однако, как отметил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер, американские президенты никогда не применяли эти рычаги.

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