Российские оккупанты в Крыму понесли тяжелую потерю после удара ВСУ

Российские оккупанты в Крыму понесли тяжелую потерю после удара ВСУ1
- 20.06.2026, 10:08
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Горит важный стратегический объект.
В ночь на субботу, 20 июня, Силы обороны Украины нанесли удары по российским стратегическим объектам в аннексированном Крыму.
Под атаку попала газораспределительная станция в районе села Журавлевка, пишет Диалог.UA, проведя анализ соцсетей и мессенджеров.
Воздушную тревогу в оккупированном Крыму объявили еще вечером 19 июня. Вскоре после этого на полуострове раздались первые взрывы. Под атаку попали российские военные и стратегические объекты в разных частях полуострова. Особенно много взрывов было в районе Симферополя.
Жители Крыма сообщают, что дроны атаковали газораспределительную станцию в районе села Журавлевка под Симферополем. В ее районе зафиксировали сильный пожар.
Проектная производительность газораспределительной станции «Журавлевка» составляет 0,06 млн кубических метров в час. Она запитывается от магистрального газопровода высокого давления.
ГРС «Журавлевка» обеспечивает работу российских оккупантов в аннексированном Крыму, поэтому является законной целью для Сил обороны Украины. Выведение из строя ГРС «Журавлевка» – это важная победа ВСУ.
В районе Симферополя в ночь на 20 июня (ВСУ атаковали Таврическую ТЭС https://charter97.org/ru/news/2026/6/20/688436/), которая тоже обеспечивает работу российских оккупантов.
Она находилась под ударами украинских дронов несколько часов. Удары были с периодичностью 10-15 минут. На территории этого стратегического объекта зафиксировали пожар.
Жители Крыма рассказали, что ночью 20 июня слышали взрывы в районе Армянска, Бахчисарая, Севастополя и других населенных пунктов оккупированного полуострова. Основная атака шла на Симферополь и Севастополь.