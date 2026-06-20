Российские оккупанты в Крыму понесли тяжелую потерю после удара ВСУ 1 20.06.2026, 10:08

2,388

Горит важный стратегический объект.

В ночь на субботу, 20 июня, Силы обороны Украины нанесли удары по российским стратегическим объектам в аннексированном Крыму.

Под атаку попала газораспределительная станция в районе села Журавлевка, пишет Диалог.UA, проведя анализ соцсетей и мессенджеров.

фото: dialog.ua

Воздушную тревогу в оккупированном Крыму объявили еще вечером 19 июня. Вскоре после этого на полуострове раздались первые взрывы. Под атаку попали российские военные и стратегические объекты в разных частях полуострова. Особенно много взрывов было в районе Симферополя.

Жители Крыма сообщают, что дроны атаковали газораспределительную станцию в районе села Журавлевка под Симферополем. В ее районе зафиксировали сильный пожар.

Проектная производительность газораспределительной станции «Журавлевка» составляет 0,06 млн кубических метров в час. Она запитывается от магистрального газопровода высокого давления.

ГРС «Журавлевка» обеспечивает работу российских оккупантов в аннексированном Крыму, поэтому является законной целью для Сил обороны Украины. Выведение из строя ГРС «Журавлевка» – это важная победа ВСУ.

В районе Симферополя в ночь на 20 июня (ВСУ атаковали Таврическую ТЭС https://charter97.org/ru/news/2026/6/20/688436/), которая тоже обеспечивает работу российских оккупантов.

Она находилась под ударами украинских дронов несколько часов. Удары были с периодичностью 10-15 минут. На территории этого стратегического объекта зафиксировали пожар.

Жители Крыма рассказали, что ночью 20 июня слышали взрывы в районе Армянска, Бахчисарая, Севастополя и других населенных пунктов оккупированного полуострова. Основная атака шла на Симферополь и Севастополь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com