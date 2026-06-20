Axios: Уиткофф вылетел в Швейцарию на переговоры с Ираном 20.06.2026, 10:25

Стивен Уиткофф

Встреча была назначены на 19 июня, но впоследствии перенесена.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф вылетел в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров с делегацией Ирана по ядерной сделке, сообщил в ночь на субботу, 20 июня, американский новостной портал Axios со ссылкой на источник в США, передает «Немецкая волна». По его словам, еще один представитель Белого дома - зять президента страны Дональда Трампа Джаред Кушнер - уже находится в Швейцарии.

Как указывает Axios, 19 июня в Швейцарию прибыл премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани - один из ключевых посредников между США и Ираном. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует прилететь в Швейцарию 20 июня, но планы могут измениться, утверждает источник издания.

Другой собеседник Axios заявил, что Арагчи 19 июня заявил своим коллегам из стран, посредничающих в переговорах с США, о «критической важности» прекращения огня в Ливане для Ирана. Утверждается, что иранцы хотят увидеть устойчивое перемирие в регионе до начала переговоров. Так что пока не ясно, назначена ли дата встречи делегаций двух стран.

Ранее переговоры США и Ирана 19 июня перенесли

Переговоры представителей Вашингтона и Тегерана должны были состояться 19 июня. На них планировалось подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Один из его основных пунктов - прекращение боевых действий по всей линии фронта, включая Ливан. Документ также предполагает, что со дня его подписания начинается 60-дневный период переговоров между США и Ираном, в ходе которого они должны согласовать окончательный вариант мирного соглашения

Однако в итоге документ подписали 17 июня дистанционно, а встречу в Швейцарии «перенесли». Как указывает Axios, причина сорвавшихся переговоров - продолжение боевых действий на юге Ливана между Израилем и поддерживаемым Ираном ливанским радикальным шиитским движением «Хезболлах». 19 июня СМИ сообщили, что сторонам удалось договориться о перемирии.

Трамп раскритиковал Иран за перенос переговоров

До позднего вечера 18 июня швейцарская сторона рассчитывала, что переговоры США и Ирана состоятся и ожидала принять представителей не только двух этих государств, но и стран-посредников - Катара и Пакистана. Однако тогда от участия во встрече отказался вице-президент США Дэвид Джеймс Вэнс. Прилетит ли он в Швейцарию в предстоящие выходные, пока не известно.

19 июня президент США Дональд Трамп фактически обвинил Иран в переносе переговоров. «Это не мы пошли на встречу от отчаяния, а Иран. Им конец! Мы определим, как пройдут эти 60 дней (переговоров - Ред.). Они не получат денег, даже десяти центов», - написал он в соцсети Truth Social. Вероятно, речь идет о пункте меморандума, который, как указывают СМИ, предполагает выделение Ирану 300 млрд долларов на восстановление страны из частного инвестиционного фонда, а также разблокировку 24 млрд долларов иранских активов.

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