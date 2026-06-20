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Белорусские банки затеяли «флешмоб» с валютой

  • 20.06.2026, 11:14
Белорусские банки затеяли «флешмоб» с валютой

Вводят одинаковую комиссию по услуге с иностранной «наличкой».

Сразу несколько белорусских банков вводят новшество, которое касается российских рублей. У них появится комиссия за зачисление через кассу на расчетный счет наличных денег в этой валюте, пишет «Зеркало».

Напомним, ранее «Альфа-Банк» объявил, что с 14 июля введет комиссию за зачисление через кассу на расчетный счет наличных российских рублей. Этот сбор составит 5% от суммы и затронет клиентов — нерезидентов нашей страны.

Этому примеру последовали еще несколько банков. Среди них — «Сбер Банк»: комиссия будет такой же, как и у «Альфа-Банка». При этом по счетам, которые будут открыты с 24 июня этого года, сбор для иностранцев введут с этой же даты, а по старым — с 20 июля.

«Технобанк» также сообщил, что вводит комиссию за такую услугу. Она составит 2% от суммы.

Подобный сбор появится и еще у двух банков — «МТБанка» и «БНБ-Банка». Он будет 5% от суммы.

Банки затеяли «флешмоб» — вводят одинаковую комиссию по услуге с наличной валютой

Что изменится для клиентов.

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