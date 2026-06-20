CNN раскрыло стратегию Украины по истощению российской ПВО 20.06.2026, 11:45

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Все варианты для Кремля плохие.

Массированные атаки украинских беспилотников на территорию РФ обнажили проблемы российской системы противовоздушной обороны (ПВО), которая все чаще вынуждена реагировать в условиях хаоса и нехватки ресурсов. Об этом говорится в анализе CNN со ссылкой на военных экспертов, которые отмечают, что стратегия Украины заключается в изнурении и перегрузке российской ПВО большим количеством дронов.

Показательным примером издание считает украинскую атаку на Москву в четверг. Отмечается, что когда многочисленные украинские дроны начали приближаться к российской столице, реакция России напоминала скорее хаотичную попытку справиться с ситуацией, а не хорошо спланированную стратегическую оборону.

Кадры, проверенные журналистами CNN и проанализированные экспертами, демонстрируют, как военные стреляют из переносных зенитно-ракетных комплексов с плеча прямо на загруженной автомобилями трассе. На другом видео журналисты заметили, как российская ракета ПВО попала в резервуар с нефтью. Эксперт по вооружениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира Маркус Шиллер заявил, что это был «автогол России», который завершился грибовидным облаком дыма и тем, что огромная верхняя часть резервуара взлетела в воздух.

По словам Шиллера, «у России есть целый список устаревших систем, которые не являются на 100% надежными». В то же время, говорит он, Украина постоянно совершенствует свои ударные возможности «уже на протяжении многих лет».

Старший аналитик McKenzie Intelligence Services Стю Рей также подчеркнул хаотичность работы российской ПВО.

«Видео, на котором запечатлено использование переносных зенитно-ракетных комплексов на загруженной трассе, свидетельствует о поспешной, импровизированной и, откровенно говоря, непрофессиональной реакции на атаку. Полное отсутствие контроля за движением транспорта и использование военной техники в непосредственной близости от гражданских автомобилей и людей лишь подтверждают эту оценку», – заявил он.

Украина последовательно уничтожала российскую ПВО

Журналисты напомнили, что в начале войны Россия сосредоточила свои системы ПВО на границе с Украиной и на линии фронта, «но стратегия Киева заключалась в том, чтобы атаковать множество различных целей на оккупированных территориях востока Украины и внутри России, вынуждая Москву разосредоточивать системы ПВО и создавать более слабую и разреженную сеть защиты».

Кроме того, Украина на протяжении многих лет наносит удары по самим пусковым установкам ПВО, а также по радиолокационным системам обнаружения, пытаясь ослабить оборонные возможности России. По данным Сил обороны Украины, с начала этого года они уничтожили 166 российских средств ПВО, а с начала полномасштабного вторжения в 2022 году – более 1432.

Российская ПВО не предназначена для борьбы с дронами

Сотрудник по военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Томас Уитингтон обратил внимание еще и на то, что российские системы ПВО были созданы не для борьбы с атаками беспилотников, а для сбивания военных самолетов, баллистических и крылатых ракет.

«Российская ПВО просто не соответствует своему назначению, это абсолютно очевидно. Она не оснащена для обнаружения, отслеживания и борьбы с таким типом атак, и если не будет проведена ее масштабная перепроектировка, ничего не изменится», – сказал Уитингтон.

Он подчеркнул, что международные санкции ограничили возможности Москвы получать технологии, необходимые для создания новых систем, способных противостоять таким атакам.

«Даже если вы сможете увеличить производство, вы просто увеличите производство ракетных систем, которые все равно не будут выполнять свою работу», – добавил он.

Почему дроны все чаще прорываются

Впрочем, эксперты отмечают, что российская ПВО, вероятно, по-прежнему сбивает значительную часть украинских беспилотников. В пятницу утром российские военные заявили, что сбили 216 украинских дронов по всей стране.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди в своем анализе системы противовоздушной обороны Москвы заявил, что по состоянию на середину мая в российской столице все еще насчитывалось более 100 пусковых установок ПВО и более 50 мобильных систем противовоздушной обороны «Панцирь».

Но когда Украина запускает более 100 беспилотников во время одной атаки, часть из них, вероятно, все равно прорывается через оборону, даже если она хорошо укреплена, подчеркнуло издание. По мнению Уитингтона, современные беспилотники также могут проникать через систему защиты, поскольку их сложнее отслеживать, чем более крупные ракеты или самолеты.

«Они могут появиться на радаре, но существует огромная разница между обнаружением чего-то на радаре и получением того, что мы называем «качественным сопровождением цели», – пояснил он.

«Все варианты для России плохи»

По его словам, сотни беспилотников, наступающих с разных направлений, требуют огромной координации со стороны интегрированной системы противовоздушной обороны России, но «этого должным образом не происходит».

Повторные масштабные дальнобойные атаки Украины привели к предположениям, что Россия также может исчерпывать запасы боеприпасов для ПВО. Эксперты предупреждают, что трудно оценить состояние российских запасов оборонительных ракет, поскольку эта информация не обнародуется. Но запасы неизбежно будут сокращаться, если украинские удары будут и дальше масштабными и частыми.

«Что касается частоты и серьезности атак Украины против России, то для России все варианты плохи. Думаю, сейчас военные, вероятно, размышляют над тем, какой вариант является наименее плохим в попытке противостоять тому, с чем они сталкиваются со стороны Украины», – добавил Уитингтон.

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