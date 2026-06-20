Беларусь накрыла жара до +33°С 20.06.2026, 12:15

Пик температуры будет на юго-западе страны.

Желтый уровень опасности из-за жары объявил на субботу Белгидромет.

Днем 20 июня местами по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

Осадков в субботу преимущественно не ожидается.

Днем воскресенья во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы с сильным ветром. Ночью +9…16°С, по западу до +18°С, днем от +24°С по северу до +33°С по юго-западу.

Рекомендации МЧС при жаре:

как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;

употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);

по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;

не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время.

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