«Произошло то, чего мы совсем не ожидали» 1 20.06.2026, 12:44

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иллюстративное фото

Популярная минская пекарня передумала закрываться.

Столичная пекарня «Лён» на улице Раковской, которая решила прекратить работу после того, как собственник помещения расторг с владельцами договор аренды, передумала закрываться. Об этом команда проекта сообщила у себя в Instagram.

В публикации отмечается, что 18 июня, анонсируя свое закрытие, коллектив был уверен, что пекарне «осталось работать считанные дни».

«Но благодаря вам произошло то, чего мы совсем не ожидали. <…> После публикации с нами связались люди и компании, которые проходили через похожие обстоятельства, и помогли нам увидеть возможность, которая может дать проекту шанс на спасение. Поэтому сегодня мы приняли решение использовать этот шанс», — сообщила команда проекта.

Авторы поста отметили, что не знают, «как будут развиваться события дальше и сколько времени сможем продолжать работу в текущем формате», но выразили надежду, что «все процессы будут происходить в рамках законодательства».

«Сейчас мы продолжим работать вплоть до разрешения ситуации в ту или иную сторону. При этом просим отнестись с пониманием к возможным очередям, задержкам и перебоям с ассортиментом. Мы уже готовились к закрытию, поэтому сейчас команде приходится одновременно поддерживать работу кафе и бороться за будущее проекта», — предупредил «Лён».

Напомним, 18 июня команда проекта сообщила, что собственник помещения, в котором располагался «Лён», расторг договор аренды. За право продолжать работу на привычном месте собственники компании боролись в суде пять месяцев.

«Именно здесь размещено не только наше кафе, но и производство, и расторжение договора по факту означает гибель компании. Увы, вчера мы проиграли апелляционный суд. Мы приняли решение, что дальнейшая борьба не соответствует тем целям, ради которых создавался этот проект. Мы создавали его для того, чтобы дарить вам эмоции и вкусный, качественный продукт. Именно этому мы хотим посвящать свои силы и дальше», — говорится в посте.

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