«Раньше был конкурс ого-го-го, а сейчас берут всех подряд» 1 20.06.2026, 13:15

Минчанка прошла первый этап кастинга бортпроводниц «Белавиа» и рассказала, как это было.

Минчанка прошла первый этап кастинга бортпроводниц «Белавиа» и рассказала у себя в TikTok, «как это было». Ее видео собрало свыше 250 тысяч просмотров и более 130 комментариев, пишет «Зеркало».

Блогерка отметила, что для участия в отборе необходимо зайти на сайт «Белавиа», заполнить анкету и отправить резюме на электронную почту. Заявку рассмотрят и направят кандидатке или кандидату сообщение со всей необходимой информацией: какой дресс-код, где и когда будет проходить собеседование, что нужно взять с собой.

Затем все претендентки и претенденты на должность собираются в офисе, после чего их по одному приглашают на собеседование.

— Я прихожу, передо мной сидит комиссия, и они начинают задавать интересующие их вопросы. Какие это вопросы? Во-первых, какое у тебя образование, где ты проживаешь, где учишься<…>. Меня попросили рассказать что-нибудь на английском языке, пару слов о себе. Этого хватило. На этом как бы все. Собеседование от силы длилось минут пять, так что ничего страшного в этом нет. Это лишь отборочный этап, — поделилась минчанка.

Она добавила, что кастинг — это лишь начальный этап отбора. За ним следуют психологическое тестирование, собеседование на английском языке, беседа с руководством и медкомиссия.

— Пройдя все этапы, вы допускаетесь к обучению на бортпроводника, — рассказала девушка.

Она добавила, что на днях получила «заветное сообщение», в котором говорилось:

«Сообщаю вам, что вы успешно прошли собеседование на вакансию бортпроводника. В ближайшее время будет согласована дата психологического тестирования».

Во втором ролике минчанка рассказала, какие требования предъявляются к внешнему виду кандидаток на должность бортпроводницы. По словам девушки, наниматель требует максимально сдержанный макияж, деловой стиль одежды и туфли на небольшом каблуке.

«Раньше был конкурс ого-го-го, а сейчас берут всех подряд»

Видео минчанки вызвали отклик в TikTok.

«Я тоже была на кастинге, но мне сказали, что у них договоренность с руководством: не брать работников аэропорта», — поделилась Karina_Alex30.

«Всегда за будущих бортпроводников переживаю, так как они проходят у меня длительный путь в удалении тату и с нетерпением ждут завершения. Представляю, какие у вас ощущения, когда прошли кастинг», — написала пользовательница с ником udalenie.tatu.minsk.

«Я с четвертого класса мечтала быть стюардессой. После первого полета. Училась на переводчика, но не прошла медкомиссию (из-за проблем с сердцем. — Прим. ред.).Долго переживала, а потом поняла, что это лишь обслуживающий персонал, просто в небе. Раньше был конкурс „ого-го-го“, а сейчас берут всех подряд», — подключилась к дискуссии azarnaya87.

«Удачи вам! Это моя несбывшаяся мечта. 50 лет назад с подружкой сразу после школы пошли в аэропорт, нам было только 17 лет, сказали прийти через годик, а через годик я вышла замуж», — рассказала belyanka.

Какие требования к кандидаткам и кандидатам

Требования к желающим стать бортпроводницами и бортпроводниками перечислены на сайте «Белавии»:

Кандидат должен иметь высшее образование или быть учащимся высшего учебного заведения заочной формы обучения (кандидаты не могут быть студентами очной формы обучения);

Знание английского языка обязательно на уровне не ниже Pre-Intermediate, а также умение применять языковые и речевые навыки в процессе обслуживания иностранных пассажиров и общения с представителями различных служб в транзитных аэропортах;

Знание китайского языка приветствуется;

Наличие документа воинского учета (для военнообязанных лиц);

Отсутствие вредных привычек, татуировок на открытых частях тела и т.д.;

Желание работать в сфере обслуживания, доброжелательность, общительность, энтузиазм, умение работать в команде, ответственность и дисциплинированность.

Для работы бортпроводником не принимаются граждане, имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления.

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