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«Уже арестовали друга Путина»

  • 20.06.2026, 14:20
«Уже арестовали друга Путина»

В России начали проявляться интересные тенденции.

Ситуация в России постепенно дестабилизируется. В последнее время там произошло несколько особенно интересных событий. А «на десерт» Силы обороны Украины на днях нанесли удар по Московскому НПЗ.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал «24 Каналу», что накануне был арестован один из самых влиятельных российских бизнесменов Санкт-Петербурга Илья Трабер, который вышел из бандитских кругов. Точно известно, что он был близок к диктатору Путину. Его считали неприкосновенным.

По мнению Загороднего, между российскими элитами начинается внутренняя разборка. В этом контексте стоит вспомнить недавнее заявление бывшего директора ФСБ и помощника Путина Николая Патрушева, который обвинил в гибели заложников «Норд-Оста» спасателей. Они якобы не разобрались с антидотом, из-за чего погибли люди. В то время, в 2002 году, местное МЧС возглавлял Сергей Шойгу.

«Мы видим напряжение среди элит. И сейчас главное не то, что испытывают москвичи из-за атак на НПЗ. Это фон. Главное, что начинается «разборка» внутри власти. И важно, чтобы это перекинулось на силовые структуры. Это создаст нестабильность», – сказал Загородний.

Но когда дело доходит до представителей местной мафии, то это хорошая тенденция для Украины. Видно, что кризис в России продолжает разрастаться.

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