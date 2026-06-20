ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом

ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом2
- 20.06.2026, 14:54
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Остановлено движение через Геничесский пролив.
В ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.
«Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении», - отметили в Генштабе.
Кроме того, в Запорожской области был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» вблизи населенного пункта Долинское.
Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Поражения зафиксированы в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области РФ.
«Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины», - подытожили военные.