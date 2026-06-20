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ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом

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  • 20.06.2026, 14:54
  • 2,278
ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему оккупированный Крым с фронтом
фото: eurofest.org.ua

Остановлено движение через Геничесский пролив.

В ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.

«Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении», - отметили в Генштабе.

Кроме того, в Запорожской области был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» вблизи населенного пункта Долинское.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Поражения зафиксированы в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области РФ.

«Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины», - подытожили военные.

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