В Краснодаре мужчина с мачете напал на посетителей ТЦ
- 20.06.2026, 16:18
Есть погибшие.
Неизвестный напал на людей в торговом центре West Mall в Краснодаре, сообщают связанный с силовиками телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев. По данным Shot, нападавших было двое.
Как пишут телеграм-каналы, посетителей ТЦ West Mall эвакуировали. По словам очевидцев, в здание вошёл мужчина с предметом, похожим на мачете. В соцсетях West Mall сообщил «о закрытии до неопределённого времени» без уточнения причины.
Shot сообщает, что в результате инцидента одна женщина погибла, еще как минимум четыре человека, в том числе охранник ТЦ, который помогал задержать нападавших, пострадали. Охранник находится в тяжёлом состоянии. Baza пишет о пяти пострадавших. Официальных комментариев со стороны правоохранителей пока не было.