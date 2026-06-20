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В Краснодаре мужчина с мачете напал на посетителей ТЦ

  • 20.06.2026, 16:18
В Краснодаре мужчина с мачете напал на посетителей ТЦ

Есть погибшие.

Неизвестный напал на людей в торговом центре West Mall в Краснодаре, сообщают связанный с силовиками телеграм-канал Shot со ссылкой на очевидцев. По данным Shot, нападавших было двое.

Как пишут телеграм-каналы, посетителей ТЦ West Mall эвакуировали. По словам очевидцев, в здание вошёл мужчина с предметом, похожим на мачете. В соцсетях West Mall сообщил «о закрытии до неопределённого времени» без уточнения причины.

Shot сообщает, что в результате инцидента одна женщина погибла, еще как минимум четыре человека, в том числе охранник ТЦ, который помогал задержать нападавших, пострадали. Охранник находится в тяжёлом состоянии. Baza пишет о пяти пострадавших. Официальных комментариев со стороны правоохранителей пока не было.

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