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На турецкий пляж море вынесло российский беспилотник

  • 20.06.2026, 17:06
  • 1,368
На турецкий пляж море вынесло российский беспилотник
Фото: iha.com

Дрон отправили в Анкару для экспертизы.

На побережье Турции обнаружили неизвестный беспилотник, который долгое время находился в воде.

Об этом сообщает турецкое агентство IHA.

Беспилотник обнаружили на турецком пляже Чакраз в районе Амасры провинции Бартин. Жандармерия установила, что боеприпасов в нем не было.

Дрон изъяли с пляжа и отправили в Анкару для экспертизы.

По данным агентства, это тот самый аппарат, фрагменты которого нашли 5 дней назад на пляже Каписую в районе Куруджашиле.

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Что известно о дроне

Точное происхождение дрона установят в ходе экспертизы в Анкаре, однако предварительно его идентифицируют как российский.

Беспилотник долгое время находился в воде. Его корпус и пропеллеры изготовлены из пенополистирола, пропеллеры - деревянные, крепежные винты - пластиковые.

По предварительным данным, аппарат мог перевозить боеприпасы, однако, вероятно, использовался в качестве ложной цели - запускался впереди ударных дронов для обмана систем ПВО и радаров.

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