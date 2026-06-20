В Подмосковье началась паника из-за бензина 3 20.06.2026, 16:00

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После атак дронов на НПЗ россияне скупают топливо и сливают его в бочки.

В соцсетях жители Московской области публикуют кадры очередей на автозаправочных станциях.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия РФ на видео видны большие очереди из автомобилей возле АЗС.

Также местные жители заправляют топливом крупногабаритный транспорт, после чего переливают его в канистры и бочки в связи с ограничениями на продажу топлива в тару.

«В канистры нельзя, мы вот какой способ придумали», - говорит один из россиян на опубликованном видео.

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