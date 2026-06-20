В Беларуси запускают продажу интернет-облигаций 4 20.06.2026, 17:49

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Срок обращения ценных бумаг составит три года.

Продажа «дебютного выпуска» (№ 406) государственных интернет-облигаций в белорусских рублях с гарантированным досрочным выкупом начнется 22 июня, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации ведомства, номинальная стоимость одной облигации составляет 200 рублей. Лимит выпуска — 50 млн рублей, то есть максимально может быть эмитировано 250 тыс. ценных бумаг в электронной форме. Приобрести их можно будет в течение 1,5 года с начала продажи.

Ставка процентного дохода равна сумме динамической ставки рефинансирования Национального банка (сейчас — 9,25% годовых) и константы — 0,25 процентного пункта. Процентный доход предполагается выплачивать раз в полгода.

Дата погашения интернет-облигаций — 22 июня 2029 года, то есть срок их обращения составляет 3 года. Вместе с тем при желании владельца государство обязуется выкупить электронную ценную бумагу досрочно — в пять определенных дней в течение всего срока обращения (в 2027 году — 22 февраля, 23 августа; 2028-м — 22 февраля, 22 августа; 2029-м — 22 февраля).

Минфин сообщает, что физические лица смогут приобретать эти облигации через интернет-банкинг «Беларусбанка» и электронную торговую площадку «Белагропромбанка».

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