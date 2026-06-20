закрыть
20 июня 2026, суббота, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запускают продажу интернет-облигаций

4
  • 20.06.2026, 17:49
В Беларуси запускают продажу интернет-облигаций
Иллюстрационное фото

Срок обращения ценных бумаг составит три года.

Продажа «дебютного выпуска» (№ 406) государственных интернет-облигаций в белорусских рублях с гарантированным досрочным выкупом начнется 22 июня, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По информации ведомства, номинальная стоимость одной облигации составляет 200 рублей. Лимит выпуска — 50 млн рублей, то есть максимально может быть эмитировано 250 тыс. ценных бумаг в электронной форме. Приобрести их можно будет в течение 1,5 года с начала продажи.

Ставка процентного дохода равна сумме динамической ставки рефинансирования Национального банка (сейчас — 9,25% годовых) и константы — 0,25 процентного пункта. Процентный доход предполагается выплачивать раз в полгода.

Дата погашения интернет-облигаций — 22 июня 2029 года, то есть срок их обращения составляет 3 года. Вместе с тем при желании владельца государство обязуется выкупить электронную ценную бумагу досрочно — в пять определенных дней в течение всего срока обращения (в 2027 году — 22 февраля, 23 августа; 2028-м — 22 февраля, 22 августа; 2029-м — 22 февраля).

Минфин сообщает, что физические лица смогут приобретать эти облигации через интернет-банкинг «Беларусбанка» и электронную торговую площадку «Белагропромбанка».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип