Николь Кидман исполнилось 59 лет 1 20.06.2026, 18:22

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Как менялась внешность легендарной актрисы с годами.

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Легендарной актрисе Николь Кидман сегодня, 20 июня, исполняется 59 лет. Звезда фильма «С широко закрытыми глазами» прошла путь от кудрявой австралийской девочки-подростка до одной из самых элегантных девушек Голливуда.

Издание «Фокус» к дню рождения легенды кино, рассказывается, как менялась её внешность с годами и что известно о пластических операциях.

Как менялась Николь Кидман

1980-е. В молодости у именинницы были огненно-рыжие, пышные вьющиеся волосы и естественные черты лица.

Фото: Instagram nicolekidman

1990-е. Эпоха Тома Круза. В период брака стиль Николь стал более сдержанным и изысканным. Звезда фильма «Хорошая плохая девочка» появлялась на красных дорожках в платьях с открытой спиной или в мужских костюмах. Именно тогда Кидман начала постепенно выпрямлять свои вьющиеся волосы.

2000-е. Гламур и «Оскар». После развода кинозвезда обрела свой фирменный стиль: более светлые волосы (от золотистого до платинового блонда), элегантные платья в пол и классический макияж.

Фото: Variety

Зрелые годы: С возрастом фигура именинницы остаётся такой же стройной, а стиль тяготеет к вневременной элегантности.

Фото: Фокус

Пластические операции Николь Кидман

На протяжении десятилетий внешность знаменитости менялась. Поклонники и эксперты не раз обсуждали возможные пластические операции и косметологические процедуры (ботокс, подтяжки). Сама же Николь признавалась, что в прошлом экспериментировала с инъекциями, но сейчас отдаёт предпочтение здоровому образу жизни и защите от солнца.

Бывшая жена Тома Круза отрицала, что прибегала к пластической хирургии. Но эксперты утверждают, что она начала менять свою внешность ещё в девяностые годы. Кидман признавалась, что была крайне неуверенной в себе подростком, комплексовала из-за своего высокого роста и внешности, ведь она родилась и выросла в Австралии и долгое время считала себя «чужой» в Голливуде.

За последние тридцать лет именинница сделала несколько ринопластик и хейлопластику. После этого нос и губы звезды выглядели неестественно.

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