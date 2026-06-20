Подозреваемому в убийстве Семена Скрепецкого предъявили обвинение 20.06.2026, 18:32

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ФОТО: СЕМЕН СКРЕПЕЦКИЙ/FACEBOOK

Он не признал себя виновным и отказался давать показания.

Прокурор Люблинского отдела по борьбе с организованной преступностью Государственной прокуратуры предъявил гражданину Грузии Эльнуру А. обвинение в убийстве в Бялой-Подляской гражданина Российской Федерации. Об этом Государственная прокуратура Польши сообщила на платформе X.

«Допрошенный в качестве подозреваемого Эльнур А. не признал себя виновным в совершении вменяемого ему деяния и отказался давать показания», — говорится в сообщении прокуратуры в соцсети Х.

Прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте Эльнура А. на три месяца.

Напомним, 15 июня около десяти часов утра в Бяла-Подляске, на стоянке около пересечения улиц Теребельской и Королевы Ядвиги, выстрелами из огнестрельного оружия был убит 44-летний гражданин России, проживающий в этом городе. Им оказался антипутинский художник-карикатурист, бард, акционист и блогер Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков).

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