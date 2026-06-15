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СМИ: В Бялой-Подляской убит российский оппозиционный карикатурист

  • 15.06.2026, 19:24
  • 1,144
СМИ: В Бялой-Подляской убит российский оппозиционный карикатурист

Таксист, который привез убийцу на место происшествия, пытался скрыться в белорусском консульстве.

В Бялой-Подляской убит российский оппозиционный карикатурист Семен С. Таксист, который привез убийцу на место происшествия, пытался скрыться в белорусском консульстве.

Полиция сообщила, что около 10 часов утра на улице неизвестный мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по другому мужчине. Пострадавший скончался на месте. Поиски преступника пока не дали результатов.

По данным @DzikMedia, жертвой стал Семен С. — 44-летний российский блогер, художник и сатирик. В 2021 году он эмигрировал в Польшу. В последнее время он ездил по Европе, высмеивая Путина и его соратников.

Также Семен С. участвовал в белорусских акциях протеста.

Издание допускает, что убийство носит политический характер.

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