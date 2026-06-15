Белорусы — россиянам: Молодцы, не останавливайтесь, позорьтесь до конца 6 15.06.2026, 15:13

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У граждан РФ снова проблемы с названием нашей страны.

У граждан России никак не получается не допускать ошибок в названии нашей страны. Даже если даже получается его правильно написать.

«Выезжаем на Беларусь!» — так подписал фото своей семьи на железнодорожном вокзале пользователь Threads под ником zabotin123.

Белорусы не только указали на ошибку с употреблением предлогов, но и дали гостям традиционные советы. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом — их набралось около 400:

— Может не стоит Оставайтесь на России, носители великого и могучего. Потому что выезжать на Беларусь - это вообще непонятно куда.

— Ох, стадо. С трудом выучили название страны, а до предлогов еще не дошли. Необучаемые.

— Не устраивайте из Беларуси свинарник.

— Русские язык и русские — это просто совпадение.

— Крепись, белорусы. Теперь они будут писать, помимо «на Украине», «на Белоруссии». И будут это оправдывать какими-то особыми правилами в русском языке.

— Вижу такие посты и удивляюсь. С какой целью вы их выкладываете? На Беларусь не едут. Едут в Беларусь. Такое впечатление в последнее время, что мы для россиян стали просто каким-то Эдемом. Мы так живем у себя дома. Спокойно, чисто, красиво, без вашего вечного мата, ора в общественных местах. Вы же можете так и у себя жить, но у вас не получается.

— Когда назад, на болота?

— Оставайтесь на болотах своих.

— А почему не в Крым или Туапсе?

— Куда вы собрались выезжать, вы тему предлогов за четвертый класс не усвоили. Бегом в школу, а то так неучем и помрете!

— Вы после «на» слово перепутали. Там только один вариант может быть, и это направление с Беларусью не связано.

— У вас отличная, прекрасная, великая страна Россия! Зачем вам Беларусь?

— Почему они потом удивляются?

— Лучше в «Белоруссию». Рекомендую. В Беларуси живут те, кто ненавидит русских. В «Белоруссии» народ гораздо адекватнее.

— Молодцы, не останавливайтесь! Позорьтесь до конца!

— За что нам это?

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