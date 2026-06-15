Цена на нефть резко обвалилась

Цена на нефть резко обвалилась1
- 15.06.2026, 12:16
- 5,182
Примерно на $4.
После объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении между страной и Ираном и открытии Ормузского пролива, нефть подешевела примерно на 4 доллара.
Об этом известно из статистики Tradingeconomics.
Так, в понедельник, 15 июня, цена на нефть держится на уровне 80,1 доллара. При этом цена эталонного сорта Brent держится на уровне 83,1 доллара за баррель.
В целом с прошлого рабочего дня, пятницы, цены упали примерно на 4 доллара.
В ночь на 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.