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Цена на нефть резко обвалилась

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  • 15.06.2026, 12:16
  • 5,182
Цена на нефть резко обвалилась

Примерно на $4.

После объявления президентом США Дональдом Трампом о соглашении между страной и Ираном и открытии Ормузского пролива, нефть подешевела примерно на 4 доллара.

Об этом известно из статистики Tradingeconomics.

Так, в понедельник, 15 июня, цена на нефть держится на уровне 80,1 доллара. При этом цена эталонного сорта Brent держится на уровне 83,1 доллара за баррель.

В целом с прошлого рабочего дня, пятницы, цены упали примерно на 4 доллара.

В ночь на 15 июня президент США Дональд Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

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