В Украине создана гениальная система 1 Николай Статкевич

15.06.2026, 11:21

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Николай Статкевич

Свободный рынок стал фактором победы.

Обычно, даже в демократических странах со свободной экономикой, во время большой войны для регуляции экономических процессов власти переходят к командным методам управления. Частным предприятиям доводят, какую военную продукцию и в каком количестве выпускать. Процесс же создания образцов этой продукции и принятия их на вооружение — очень сложный и долгий по времени бюрократический процесс. И не факт, что принятая на вооружение, сделанная на заводе военная техника будет иметь преимущество над аналогичной техникой противника. Особенно во время гонки вооружений, когда каждая сторона стремится модернизировать свою военную технику с учетом опыта боевых действий и достижений противника. Но у военных выбора нет — бери, что дают, нам виднее, что давать. Мне было важно узнать, как управляется и работает на войну экономика обеих сторон российско-украинской войны.

С российской стороны всё близко к традиционным методам. В большинстве своем государственные научно-исследовательские институты и конструкторские бюро разрабатывают новые образцы вооружения или предлагают модернизацию существующих. Заводы также преимущественно государственные, они выполняют задания по производству или модернизации военной техники, а штабы распределяют её по войскам.

Украинская же, преимущественно частная экономика, организована для выполнения военных задач иначе. Еще до войны я получил в тюрьме письмо от белорусской девушки, которая оказалась в эмиграции в Украине — в Ирпене под Киевом. Надеюсь, что она успела эвакуироваться до захвата этого города россиянами. Девушка писала, что в Украине её поразили две вещи: прежде всего, чрезвычайно эффективный частный малый и средний бизнес и всеобщая коррупция государственных учреждений. Последнее не было для меня новостью — я знал об этом еще с советских времен. И знал, что украинский бизнес научился обходить бюрократические рогатки с помощью взяток. Там принято «смазывать шестеренки» неповоротливого государственного механизма, чтобы он крутился в нужную сторону. Но как совместили свойственную украинцам предприимчивость, уже развитые опыт и энергию частной инициативы с коррумпированным государственным механизмом, чтобы войска получали лучшее оружие, а не то, за которое дали большую взятку, я не знал. Пока не прочитал, что произведенные украинскими частными предприятиями военная техника и снаряжение выставляются на специальной электронной площадке «Brave1 Market», откуда приобретаются командирами определенных проверенных воинских частей за баллы, начисленные этим частям. Поставка купленного происходит в течение двух недель. Баллы начисляются каждой части, после проверки видеодоказательств, за уничтоженных вражеских солдат и боевую технику по установленной сверху системе «Army of Drones bonus» — сколько баллов за какую уничтоженную технику или солдат начисляется. Например, за уничтоженный танк начисляется 40 баллов, за убитого противника — 6 баллов. Дрон типа «Vampire» можно приобрести за 43 балла. И чтобы сориентировать войска уничтожать в первую очередь определенный вид целей, теперь не нужно доводить до войск грозные приказы или директивы. Достаточно только поднять балл за уничтожение этого вида целей.

Естественно, что командиры стремятся приобрести наиболее нужную и эффективную технику, чтобы иметь наибольшую боевую эффективность и заработать как можно больше баллов. Поэтому продавцы лучшей военной техники получают больше баллов, которые переводятся государством в деньги, а лучшие воинские части — лучшую обеспеченность лучшими образцами вооружения. Появилось что-то вроде открытого для своих рынка вооружений, ориентированного на потребности военных «покупателей», что заставляет промышленных «продавцов» конкурировать между собой и постоянно работать над совершенствованием вооружений с учетом мнений войск. Получилась очень гибкая, оперативная и эффективная военно-экономическая система с минимальным включением бюрократического, а значит — коррупционного компонента. Поэтому, пожалуй, Украина и выигрывает на данный момент в военно-технологической гонке с Россией. Тем более, что украинские предприятия, в отличие от российских, не имеют ограничений для приобретения на мировом рынке компонентов, из которых собирается доминирующее сейчас на поле боя оружие — дроны всех видов и назначений.

Безусловно, и у этой системы есть уязвимые точки. На мой взгляд, это, прежде всего, анализ видеодоказательств уничтожения вражеской живой силы и техники, где есть пространство для субъективных выводов. Но в будущем эта задача может быть передана искусственному интеллекту.

Есть красноречивые исторические примеры важности этой задачи. Например, во время Второй мировой войны американские союзники предложили Советскому Союзу, помимо своих самолетов-истребителей, поставлять для них еще и фотопулеметы — кинокамеры, которые включались при нажатии пилотом на гашетки самолетных пушек или пулеметов, чтобы зафиксировать, был ли на самом деле сбит вражеский самолет. Но советские представители гордо отказались — мол, у нас все летчики — коммунисты или комсомольцы, и они не станут лгать, сбили они вражеский самолет или нет. Однако через некоторое время, когда количество сбитых, согласно докладам из советских авиационных частей, немецких самолетов раза в пять превысило общий состав Люфтваффе (хотя при этом последние по-прежнему доминировали в воздухе), советские представители все же попросили американцев поставить им эти фотопулеметы. После этого «доложенная» боевая эффективность «сталинских соколов» упала в разы.

Не знаю, кто конкретно в Украине предложил эту уникальную в мире военно-экономическую систему, основанную на принципах свободного рынка. Но этот человек не только глубоко понимал украинскую ментальность и реальность, но и сумел создать гениальную систему, которая ради победы активизировала сильные стороны этой ментальности при нейтрализации отрицательных черт существующей реальности.

Николай Статкевич, Telegram

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