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Дерзкая операция: украинские морпехи освободили несколько островов

  • 15.06.2026, 7:51
  • 2,830
Дерзкая операция: украинские морпехи освободили несколько островов
фото: visitukraine.today

Оккупантов теснят возле Олешек.

Украинские подразделения морской пехоты установили контроль над рядом островов между Херсоном и временно оккупированными Олешками. Соответствующую информацию озвучил командир 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Пулинец в интервью проекту «Крым.Реалии».

По словам военного, украинские силы удерживают, в частности, острова Алексеевский, Круглик, Корабелов и Потемкинский.

Пулинец отметил, что российские войска продолжают предпринимать попытки вернуть утраченные позиции, однако украинским подразделениям удалось не только закрепиться на островах, но и оттеснить оккупантов от части позиций в районе Олешек.

«Им буквально как кость в горле тот факт, что подразделения 34-й бригады находятся именно на островном участке», – отметил собеседник.

Командир также рассказал, что что одним из ключевых результатов действий украинских сил стало нарушение логистических маршрутов российской армии на этом направлении и расширение так называемой «килл-зоны» – территории, находящейся под постоянным огневым контролем.

«И логистика перерезана, и зона поражения расширилась. У них был такой опорный пункт – Конковский автомобильный мост. Они там постоянно скапливались и всегда находились, но что-то именно вчера и сегодня у них это перестало получаться», – заявил командир.

По словам военного, если раньше оккупанты могли спокойно заезжать на машинах в Олешки, то теперь им приходится идти 20-30 километров из Костогрызово.

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