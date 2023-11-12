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СМИ: ВСУ зашли в Олешки на левом берегу Днепра

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  • 12.11.2023, 11:34
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СМИ: ВСУ зашли в Олешки на левом берегу Днепра

Россияне обвиняют генерала Теплинского в измене.

На Херсонском направлении быстро усугубляется положение оккупационной армии РФ. Россияне уже ожидают скорого «жеста доброй воли» в Олешках на левом берегу Днепра, сообщает dialog.ua.

О продвижении ВСУ на этом участке написали и российские телеграмм-каналы. Так, Z-канал «ВДВ за Честность и Справедливость», которую ведут российские военные, сообщает: «ВСУ прошли н.п. Казачьи Лагеря и заходят в н.п. Олешки. Теплинский (командующий российской гуппировкой на Херсонском направлении - ред.) все прос*ал… Командующий ВДВ ВС РФ, он же по совместительству командующий ГВ «Днепр» генерал-полковник Теплинский полностью прос*ал и при этом погубив тысячи жизней солдат на левом берегу Днепра», - написал ресурс.

Согласно карте ресурса DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, и Казачьи Лагеря и Олешки находятся в «красной» зоне, то есть, под оккупацией российской армии.

Однако линия фронта прилегает впритык к этим населенным пунктам, то есть, проникновение ВСУ в данные населенные пункты вполне может быть реальностью.

Известно, что на левобережье Херсонской области ВСУ планомерно создают и расширяют плацдармы, туда перебрасывается тяжелая техника.

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