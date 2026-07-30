Туск созывает совещание в связи с нарушением воздушного пространства Польши 5 30.07.2026, 10:10

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Дональд Туск

Предполагается, что это была российская ракета.

Глава польского правительства Дональд Туск сообщил, что созвал координационную группу в связи с нарушением воздушного пространства Польши во время массированного ракетного удара России по Украине.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Во время массированного ракетного удара России по западной Украине произошло нарушение воздушного пространства Польши. В связи с этим я созвал координационную группу с участием министра обороны и соответствующих служб, которые уже много часов работают на месте происшествия и систематически предоставляют мне информацию обо всех обстоятельствах инцидента», – сообщил Дональд Туск.

Ранее канцелярия премьер-министра Польши сообщила, что запланированный на четверг до полудня визит Дональда Туска в Нижнесилезское воеводство был отменен.

По данным WP, в правительстве Польши склоняются к мнению, что ночью в Люблинском воеводстве, в районе поселка Тарнава-Колония, упала российская ракета.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило утром 30 июля, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неопознанный объект залетел в воздушное пространство страны и впоследствии исчез с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, раздавались сигналы воздушной тревоги.

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