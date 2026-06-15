Врачи: Комнатные растения оказывают множество полезных для здоровья эффектов 15.06.2026, 12:43

Помимо прочего, они могут повысить концентрацию внимания.

Растения, как в саду, так и у вас дома, могут оказывать множество полезных для здоровья эффектов. Врач Сьюзан Альберс из клиники Кливленда в США объясняет, какую пользу для здоровья можно ожидать.

«Исследования показали, что взаимодействие с растениями, например, полив или обрезка, как в помещении, так и на открытом воздухе, снижает уровень кортизола, гормона стресса в организме, и улучшает частоту сердечных сокращений, заставляя вас чувствовать себя спокойнее и расслабленнее», — объясняет Альберс.

Кроме того, комнатные растения могут вырабатывать кислород, одновременно удаляя токсины из воздуха, что может оказывать благотворное влияние на мозг и когнитивные функции, добавил эксперт. Исследования уже показали, что растения могут способствовать сосредоточению и концентрации.

Еще одним преимуществом растений является то, что они могут дать чувство смысла и удовлетворения, поскольку растения необходимо регулярно поливать и обеспечивать их рост. В то же время растения визуально привлекательны.

Снижает артериальное давление

Работа с растениями на открытом воздухе может принести и другие преимущества для здоровья.

«Садоводство или времяпрепровождение на открытом воздухе с растениями считается физической активностью средней интенсивности. Этот тип упражнений, в свою очередь, помогает снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, а также способствует расслаблению », — объясняет доктор Альберс.

Кроме того, при работе с растениями на открытом воздухе человек подвергается воздействию яркого света, солнечных лучей и свежего воздуха, что благотворно влияет на психическое здоровье.

Даже если у вас нет опыта в уходе за растениями или таланта к садоводству, вы можете начать с приобретения простого в уходе растения для подоконника или стола, а затем со временем расширять свою коллекцию растений — ведь это может значительно улучшить ваше физическое и психическое благополучие.

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