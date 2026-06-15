«Поначалу я решил, что это дорожники» 15.06.2026, 13:00

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Кто и зачем тормозил автомобили на трассе М1?

Трасса М1 (Брест — Минск — граница России). Под эстакадой на проезжей части в обеих полосах находятся люди. При приближении автомобиля не уходят. По жестам непонятно, то ли ловят попутку, то ли просто ищут средство от безделья. А разрешенная скорость на трассе — 120 км/ч.

Очевидцем такой ситуации недавно стал читатель «Онлайнера» Григорий.

— Я ехал со стороны Бреста в Минск, в машине были родители, мы везли отца в санаторий. Тут издалека замечаю: люди под эстакадой. Поначалу я решил, что это дорожники — ну а кто еще? Солнце светит в глаза, скорость 120 км/ч — «олимпийка» же, — рассказал он.

Когда машина подъехала поближе, всем в ней стало очевидно, что это не дорожники.

— Метров за 200 я их увидел и стал замедляться. Подъезжаю: трое парней, двое — в полосах движения, один на обочине. Машут мне. Я открываю окно и спрашиваю, мол, в чем дело. Мама испугалась: незнакомое место, незнакомые люди. А парень этот руку к голове подносит, как будто честь отдает, и, дескать, проезжайте. Тот, что был на обочине, только покрутил у виска, — добавил читатель.

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