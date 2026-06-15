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Трамп получил сделку

  • Леонид Невзлин
  • 15.06.2026, 10:28
  • 3,286
Трамп получил сделку
Леонид Невзлин

Однако за паузой последует новая война.

Сделка заключена. Трамп написал в Truth Social: «Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течёт!» Церемония подписания — в Швейцарии в пятницу.

Условия публично не раскрыты. Известно следующее: Ормузский пролив открывается, блокада снимается, объявляется постоянное прекращение огня — включая Ливан. Затем 60 дней переговоров по ядерной программе.

Ядерные объекты Ирана не демонтированы. Запасы высокообогащённого урана остаются в стране — Иран так и не заявил публично о готовности от них избавиться. Ракетная программа в соглашение не вошла. «Хизбалла» не разоружена. Прокси-группировки продолжают существовать.

Трамп получил сделку. Иран получил открытый пролив, снятую блокаду и право на 60 дней переговоров с сохранёнными ядерными объектами. Что получил Израиль — неясно. Судя по всему, обязательство прекратить огонь с «Хизбаллой», которая продолжает стрелять по нашим городам.

Это пауза на иранских условиях, за которой обязательно последует новая война. Может быть, не через 60 дней, а через несколько месяцев или год. Это будет война с более сильными Ираном, воспользовавшимся снятием санкций. И эту войну Израилю, видимо, придётся вести самому.

Леонид Невзлин, Telegram

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