США и Иран достигли мирного соглашения3
- 15.06.2026, 7:38
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Трамп заявил об открытии Ормузского пролива.
США и Иран достигли мирного соглашения и договорились о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.
Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X.
По его словам, официальное подписание соглашения запланировано на 19 июня в Швейцарии. До этого посредники должны провести серию встреч для подготовки технических переговоров и церемонии подписания.
Шариф отметил, что Пакистан продолжает работать с обеими сторонами над финализацией следующих шагов мирного процесса.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что договоренности с Ираном окончательно согласованы.
«Соглашение с Исламской Республикой Иран завершено. Поздравляю всех!» — написал Трамп.
Также он заявил о «беспошлинном открытии» Ормузского пролива и немедленном прекращении военно-морской блокады США в регионе.