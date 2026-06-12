Иран потребовал $300 млрд на восстановление в рамках соглашения с Трампом 6 12.06.2026, 14:58

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Итоговый проект меморандума состоит из 14 пунктов.

Иран включил в проект меморандума с США требование о выделении $300 млрд на восстановление экономики. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа. По данным агентства, проект меморандума состоит из 14 пунктов и предусматривает постепенную нормализацию отношений между Тегераном и Вашингтоном. Среди ключевых требований Ирана — полное снятие санкций и морской блокады, разблокировка $24 млрд замороженных активов, прекращение боевых действий в Иране и Ливане, вывод американских войск из расположенных у Ирана регионов.

Отдельный блок соглашения касается ядерной программы. Иран готов подтвердить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать 60-дневные переговоры по выработке окончательного решения по ядерным вопросам. По данным Axios, в рамках обсуждаемого соглашения Иран также готов взять на себя обязательство не создавать ядерное оружие и ограничить уровень обогащения урана под контролем международных инспекторов. Издание отмечает, что такие положения в целом соответствуют требованиям США по ядерной программе.

Согласно меморандуму, окончательное соглашение должно быть утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Для контроля за выполнением договоренностей предлагается создать специальный механизм мониторинга. В МИД Ирана заявили, что опубликованный документ пока не является окончательной версией и еще должен пройти согласование.

11 июня президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение находится на завершающей стадии подготовки. По его словам, сторонам осталось лишь подписать документы. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Ибрахим сообщил, что работа над текстом соглашения практически завершена по основным направлениям.

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