Что входит в иранскую ядерную сделку, которую Трамп готов подписать? 12.06.2026, 13:33

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Ключевой элемент соглашения — перемирие на 60 дней.

США и Иран при участии посредников подготовили рамочный меморандум о взаимопонимании, который может стать основой для временной деэскалации и запуска полноценных переговоров по ядерной программе Тегерана. Документ пока не подписан окончательно, однако, по данным источников, стороны в целом согласовали его текст, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым элементом соглашения является временное перемирие сроком на 60 дней, включая ситуацию в Ливане, в течение которого планируется провести детальные переговоры по иранской ядерной программе. Речь идет о создании более широкого соглашения, регулирующего вопросы обогащенного урана и механизмов контроля со стороны международных инспекторов.

В рамках проекта предусмотрено немедленное открытие Ормузского пролива для судоходства без дополнительных сборов и возвращение объемов перевозок к довоенным показателям в течение месяца. В обмен рассматривается частичное смягчение санкций США и временные разрешения Ирану на экспорт нефти при соблюдении условий соглашения.

Отдельным пунктом обсуждается судьба замороженных за рубежом иранских активов. По данным источников, рассматривается механизм поэтапного доступа к средствам, включая использование части средств для гуманитарных закупок. При этом окончательная схема распределения средств пока не согласована: часть денег может быть разблокирована сразу, остальное — по мере выполнения условий.

Ядерный блок соглашения носит рамочный характер. Иран должен подтвердить отказ от разработки ядерного оружия и согласиться на урегулирование вопросов, связанных с запасами высокообогащенного урана. Один из обсуждаемых вариантов предполагает переработку части материала внутри страны под контролем инспекторов ООН.

При этом любые конкретные шаги по ядерной программе будут вынесены в отдельное, более детализированное соглашение, которое еще предстоит согласовать. Именно его отсутствие делает нынешний документ промежуточным политическим шагом, а не окончательным урегулированием.

По данным участников переговоров, меморандум близок к финальному оформлению, однако требует политического одобрения на высшем уровне с обеих сторон.

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