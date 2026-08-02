В США хотят брать со студентов-иностранцев еще по 100 тысяч долларов 2.08.2026, 8:40

Администрация Трампа обсуждает возможность введения нового сбора.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения сбора в размере 100 тысяч долларов для иностранных студентов, планирующих остаться в стране для работы после завершения учебы. Если инициатива будет одобрена, она может существенно ограничить доступ к популярной программе последипломной практики для владельцев студенческих виз.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, администрация Трампа обсуждает возможность введения нового сбора для иностранных студентов, желающих воспользоваться программой Optional Practical Training (OPT). Она позволяет владельцам студенческих виз оставаться в США после завершения обучения для получения профессионального опыта.

Об обсуждении этой идеи Bloomberg сообщил человек, знакомый с ходом внутренних консультаций. Собеседник согласился говорить только на условиях анонимности.

В то же время, представитель Белого дома заявил, что никаких неизбежных изменений в политике пока нет, однако не опроверг, что такое предложение действительно рассматривается.

Почему это может повлиять на иностранных студентов

Если сбор в 100 тысяч долларов будет введен, участие в программе OPT может стать финансово недоступным для значительной части иностранных студентов.

Именно эта программа является одним из ключевых механизмов, позволяющих выпускникам американских университетов легально оставаться в США и получать практический опыт работы по специальности.

По данным Института международного образования, по состоянию на осень прошлого года программой OPT пользовались почти 300 тысяч иностранных студентов, что составляет примерно четверть всех обучающихся в США иностранцев.

Администрация критикует программу OPT

По данным Bloomberg, представители администрации считают, что программа OPT может способствовать случаям визового мошенничества и нарушению сроков пребывания в США.

Ранее в этом месяце Министерство внутренней безопасности США объявило об отмене многолетней практики, позволяющей владельцам студенческих виз оставаться в стране в течение всего периода обучения. Вместо этого максимальный срок пребывания ограничили четыре года, если студент не получит специального продления.

Идея со сбором в 100 тысяч долларов напоминает другую инициативу администрации Трампа по поводу виз H-1B, широко используемых для привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, в частности в сфере STEM.

В прошлом месяце федеральный судья признал такой сбор незаконным. В то же время, администрация США уже оспаривает это решение.

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