Главный российский фронт рушится Алексей Мазартов «Белорусы и рынок»

2.08.2026, 9:46

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Со всеми вытекающими из этого последствиями.

В обращении к властям группа севастопольских предпринимателей назвала себя экономическим фронтом. Если там проходит линия фронта, то для российских властей есть плохие новости. Этот фронт рушится. И не только в Крыму.

Остров как остров

В последнее время медиа редко пишут про остров Крым. И не потому, что там жизнь наладилась. Просто все уже привыкли. Хотя на самом деле Крым с каждым днем все глубже погружается в настоящую гуманитарную катастрофу.

Дефицит бензина в Крыму перестал быть новостью уже давно. Сейчас в местных соцсетях новость – это когда бензин появляется. При этом цены колеблются от 150 до 350 российских рублей за литр. В материковой России официальная средняя цена 72 рубля.

Количество бронирований отдыха в Крыму упало на 50-60 процентов. Только за июнь туристы аннулировали 30 тысяч путевок, из-за чего операторам пришлось вернуть 1,5 миллиарда рублей. То есть даже не очень интересующиеся политикой российские туристы осознали, что в Крыму происходит что-то неладное.

Но срыв туристического сезона, за счет которого полуостров жил потом круглый год, тоже давно перестал быть предметом обсуждения. Потому что есть что обсуждать. Местные паблики по несколько раз в день информируют о воздушных тревогах, а в соцсетях пишут об энергетическом коллапсе.

За июль ВСУ поразили 154 энергетических объекта в Крыму. Потребление электричества на полуострове за первые 20 дней месяца упало на 42 процента. В южной, курортной части Крыма нормой стали веерные отключения без соблюдения жесткого графика.

В северной части полуострова все еще хуже. Там нормой, похоже, становится жизнь без электричества. В начале июля Джанкой сидел без света семь дней подряд. Во многих селах района электричества не было две недели.

«В принципе, на примере Крыма (а особенно северной его части, о которой мало говорят) можно сделать прогноз, к какому состоянию противник планирует привести все остальные регионы, до которых сможет дотянуться», - написал провластный ТГ-канал «ЧП Севастополь».

По-хорошему это состояние называется гуманитарной катастрофой. В курортной Ялте власти объявили о планах развернуть полевые кухни для жителей 1500 многоквартирных домов, в которых нет газа. Правда, признают, что в ближайшее время полевых кухонь на все дома не хватит.

Склады в огне

Но на других участках российского экономического фронта все тоже очень далеко от благополучия. В четверг 30 июля после удара украинских дронов загорелись склады склад Wildberiies free в Пензе и Удмуртии. До этих последних ударов доля потерянных складских площадей маркетплейса оценивались в 15 процентов. Компания ищет новые склады, в том числе в Казахстане, но пока без большого успеха.

Если Украина продолжит свои удары, то падение империи Wildberries будет вопросом времени. И не очень далекого времени. А обломки этой империи могут похоронить не только приятную иллюзию мирной жизни. Они еще могут завалить российские банки. Совладелец украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Дмитрию Гордону 27 июля обратил внимание на не очень очевидную цель украинских ударов.

«Сейчас мы положили и нам нужно добить Wildberries и Ozon, это обязательно. Это приведет к краху банковской системы, это одни из основных заемщиков», - сказал Штилерман.

Долги Wildberrier перед банками сейчас составляют 1,3 триллиона рублей. 500-600 миллиардов долга приходятся на ВТБ, второй по величине банк России. На этой неделе ВТБ начал кампанию массовых увольнений. До конца года банк планирует уволить десять процентов сотрудников.

По итогам второго квартала прибыль банка упала на 35 процентов, доля проблемных кредитов выросла в полтора раза на начало этого года. Общая сумма проблемных кредитов по самой сдержанной оценке – 800 миллиардов рублей. А сейчас к этим 800 миллиардам надо будет добавить еще 500-600 миллиардов долгов Wildberries, которые внезапно тоже стали проблемными кредитами. То есть, украинские дроны прилетели не только к складам Wildberries. Они прилетели еще ко второму по величине российскому банку.

Но другие банки не остались в стороне. Большая часть долгов Wildberries на сотни миллиардов рублей – краткосрочные кредиты. К которым нужно добавить еще долги селлеров. Совокупный ущерб от сгоревших товаров оценивается уже сейчас в полтриллиона. А у всех этих селлеров тоже есть кредиты и ипотеки.

При этом российская банковская система и до ударов по Wildberris была не в лучшем своем состоянии. Отток наличности из российских банков за первые две недели июля составил полтриллиона рублей. В два раза больше, чем за весь июнь. Дефицит ликвидности в российской банковской системе приближается к 2,5 триллионам.

То есть, банкротство Wildberris может вызвать каскадный эффект, потянув за собой российские банки. Российские власти, конечно, могут помочь банкам деньги. Но возникает вопрос: а где эти деньги взять. Дефицит российского бюджета уже сейчас около 6 триллионов рублей. 24 июля Центробанк России повысил прогноз по дефициту до восьми триллионов. При этом российские банки в долг российскому Минфину больше не дают. Наоборот, они теперь у него просят. Со всем, конечно, уважением.

Так что перед российским правительством стоит нелегкий выбор. Можно оставить все как есть и готовиться к массовым банкротствам. А можно напечатать больше денег. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Алексей Мазартов «Белорусы и рынок»

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