Обнаружен британский суперкар 90-х за $500 тысяч с пробегом до 1000 км 2.08.2026, 10:45

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Коллекционное авто находится практически в новом состоянии.

В Великобритании нашли суперкар Aston Martin Vantage 1990 года в редком исполнении от Zagato. Коллекционное авто практически в новом состоянии.

За 36 лет купе Aston Martin Vantage Zagato проехало всего 965 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Суперкар Aston Martin Vantage Zagato впервые приобрели в 1990 году и очень мало эксплуатировали, а затем поставили в отапливаемый гараж, где авто простояло более 30 лет.

Aston Martin Vantage Zagato практически новый – кузов, салон и силовой агрегат совершенно сохранились. Несмотря на это, недавно прошло расширенное техобслуживание с заменой рабочих жидкостей и шлангов.

Кроме того, взяли подвеску, тормоза и кондиционер. Теперь для суперкара ищут нового владельца. Цена Aston Martin Vantage Zagato в коллекционном состоянии может достигать 500 000 долларов.

Aston Martin Vantage Zagato – ценная коллекционная модель, ведь в 1986-1990 годах изготовили всего 52 этих авто. Главное ее отличие от стандартной модели – особый кузов от итальянского ателье Zagato. Дизайн более экстравагантный, чем у обычного Aston Martin V8 Vantage.

Купе Aston Martin Vantage Zagato сделали на 30 см короче и легче, а еще оснастили более мощным 432-сильным вариантом 5,4-литрового V8. Это был один из самых быстрых авто 80-х: разгон до 100 км/ч занимает 5 с, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

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