Литва приобретет технологии для обнаружения туннелей нелегальных мигрантов со стороны Беларуси 2.08.2026, 11:23

Фото: Reuters

Уже прошли успешные испытания.

Литва приобретет технологии, которые помогут пограничникам более эффективно обнаруживать туннели, прокладываемые для нелегальной миграции в страну.

Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас, которого цитирует LRT.

Кателинас рассказал об успешном испытании технологии обнаружения туннелей, приобретенной у поляков.

«На прошлой неделе мы опробовали заимствованную у поляков технологию, которая позволяет фиксировать попытки прокопания туннелей – она работает, она обнаружила тот единственный туннель, о котором было объявлено, поэтому мы приобретем эту технологию, и пограничники точно смогут ею пользоваться», – сообщил министр.

Он отметил, что в последнее время было выявлено «не одну десятку попыток» прокопать туннели через границу. По его словам, все туннели были уничтожены.

«Да, эта проблема существует, ведь сначала, когда ограждения еще не было (нелегальные мигранты – ред.), пытались пройти прямо, потом появилось ограждение – пытались перелезть через него, затем появились другие меры, ну, а теперь уже пытаются проникнуть снизу. На каждое ограничение пытаются найти обход», – пояснил чиновник.

На этой неделе Государственная служба охраны границ Литвы (VSAT) сообщила, что в Лаздийском районе, вблизи села Пертако, с помощью анализа колебаний поверхности земли был обнаружен недокопанный подземный туннель. После проведения необходимых процедур его засыпали.

В конце июля еще одна группа нелегальных мигрантов была задержана на юге страны после того, как правоохранители обнаружили недокопанный туннель.

Командующий VSAT Рустамас Любаев заявил, что в последнее время фиксируется немало таких туннелей, но случаи, когда мигрантам удается незаметно попасть в Литву, являются единичными.

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