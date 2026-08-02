В Вене покажут работы 18 белорусских художников, покинувших страну 2.08.2026, 11:06

Фото: artinexile.eu

За последние годы выставки проекта прошли в Чехии и Польше.

9 августа 2026 года в 11:30 в Вене (Австрия) в церкви Святой Елизаветы (St.-Elisabeth-Kirche der Pfarre zur Frohen Botschaft, 9) состоится открытие международной выставки «Беларусские художники в изгнании». Об этом редакции «Зеркала» сообщили организаторы.

Экспозиция объединяет работы 18 белорусских художников, которые были вынуждены покинуть Беларусь после событий последних лет и сегодня продолжают свою творческую деятельность в различных странах Европы. Несмотря на жизнь в эмиграции, их искусство остается неразрывно связанным с белорусской культурой, исторической памятью и надеждой на будущее.

Проект создан и курируется Дианой Шилиной. За последние годы выставки проекта прошли в Чехии и Польше, а нынешняя экспозиция станет первой масштабной презентацией коллекции в Австрии.

На выставке представлены живопись, графика и произведения современного искусства. Работы рассказывают о свободе, человеческом достоинстве, памяти, вере, вынужденной эмиграции и сохранении национальной культурной идентичности. Каждая картина — это личная история художника, оказавшегося вдали от своей родины.

Посетители смогут увидеть работы следующих художников: Ольга Якубовская, Татьяна Савич, Ирина Хвайницкая, Наталья Борд, Ярослав Кирвель, Лана Грибанская, Владислав Заленский, Мария Санько, Светлана Ильяшенко, Евгения Полуян, Екатерина Евдокимова, Иван Жуков, Ольга Силиванчик, Алина Ларк, Андрей Духовников, Мацей Вельхас, Александр Жданович и Павел Войницкий.

Выставка будет открыта с 9 по 30 августа 2026 года. Вход свободный.

Фото: artinexile.eu

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com