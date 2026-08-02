В Беларуси начали продавать черные арбузы 2.08.2026, 10:24

Какие они на вкус?

Сегодня продуктам уже недостаточно просто быть вкусными. Им нужно иметь историю, необычный внешний вид и желательно хорошо смотреться в социальных сетях.

Журналисты Tochka.by нашли в сетевых магазинах Минска необычную новинку – на полках появились черные арбузы.

Выращены они в Турции и стоят Br4,89 за 1 кг. Конечно же, мы их продегустировали – делимся впечатлениями.

От арбуза сыт не будешь

Этот сорт арбуза небольшой – примерно по 3 кг. Плод, который купили мы, был еще меньше.

Внешне сразу заметен более темный цвет по сравнению с другими сортами.

Поэтому появляется ожидаемый вопрос: неужели он действительно черный внутри?

Немного сомневаемся. Ведь за ярким названием иногда скрывается самый обычный продукт, который просто получил хороший пиар.

Берем нож.

Арбуз шикарно хрустит – должен быть спелым. Этот звук тут же привлекает коллег – все пристально изучают диковинку.

«И что, он действительно черный?» – слышим любопытный вопрос.

И сразу же разочарование – никакой черной мякоти нет.

Под темной кожурой скрывается привычная классика – ярко-красная середина, сочность и тот самый запах, который моментально переносит в конец августа.

Получается, что этот сорт не удивил цветом.

Но, например, желтые арбузы внутри имеют соответствующий названию цвет.

А какой он на вкус?

С долей разочарования приступаем к дегустации.

Итак, Ольга рассказала, что, в принципе, арбуз ей понравился, но, как говорится, имеются нюансы. И ощущения подпортилось.

«Очень милый в плане того, что такой маленький и разрезался с характерным приятным хрустом. Были мысли о том, что вау, это созревший арбуз. Выглядит по цвету он не то чтобы сверхсозревшим. Но есть такая не супер насыщенная краснота», – говорит она.

По мнению Ольги, плод – хрустящий, а сладость – легкая.

«Это лично для меня плюс, я не люблю насыщенно сладкие фрукты, хоть это и ягода. С другой стороны, я реально думала, что арбуз будет черным или очень темным. Но, увы», – поделилась впечатлениями она.

А вот Алина увидела сходства с нашими бахчевыми.

«Единственное, что косточки более маленькие, чем у обычного арбуза. И, конечно же, они не черные, а белые. По вкусу для меня это обычный арбуз. Только более водянистый. Внешний вид арбуза напомнил мне белорусский арбуз, который выращивают в деревнях», – считает она.

Еще двое дегустаторов никак не оценили арбуз. Он им показался весьма посредственным. По их мнению, переплачивать нет смысла.

Любитель бахчевых Павел обратил внимание на свежесть и сочность плода. По его словам, он был как фреш.

«Арбуз абсолютно сопоставим с теми, которые выращивают в Беларуси. Возможно, еще не сезон. Было удивлением не обнаружить практически в нем никаких косточек. Но мякоть сочная», – уверен он.

Еще один дегустатор Елена отметила, что ей не хватило сладости, ведь арбуз должен быть сахарным.

«Визуально все симпатично. Такие очень маленькие косточки. То есть их фактически я не заметила. Это удобно, это хорошо. Но по сладости мне не хватило. Я бы сказала, что для тех, кто не любит супер сладкое, это такая более коктейльная история», – резюмирует собеседница.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com