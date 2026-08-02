Правда ли, что россияне платят в белорусских санаториях столько же, сколько и белорусы? 2.08.2026, 9:05

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«Новость» пропагандистов вызвала волну возмущения.

ГосСМИ сообщили, что в белорусских санаториях уравняли цены для граждан Беларуси и России. Отмечалось, что это сделано «в рамках реализации единой социальной политики «союзного государства».

По данным провластных изданий, теперь цены на путевки, лечебные процедуры и проживание одинаковы для белорусов и россиян, пишет «Салідарнасць».

Эта новость вызвала возмущение белорусов в соцсетях. В комментариях в Тредсе люди пишут, что они платят налоги в бюджет своей страны.

«Ценник в санатории и так был не сильно гуманным, а сейчас стал еще «гуманней». Все только для граждан РФ. А своим хрен на постном масле за <…> денег.

«А какие плюшки для граждан РБ есть в санаториях РФ?»

«Все для россиян».

«То есть внутренний ценник подтянули к гостевому?»

И так было не попасть из-за того, что всё россиянами было раскуплено, а теперь можно вообще забыть. Спасибо. Прям огромное спасибище, что помогаете максимально не заботиться о здоровье белорусов.

«Пока в Беларуси уравнивают цены в санатории с иностранными гражданами, в Польше санатории бесплатные для всех застрахованных государственно».

«Не каждый белорус мог себе позволить санаторий у себя в стране, а сейчас даже и думать об этом нечего. Зато безвиз в Индонезию сделали, лети, белорус, отдыхай и радуйся...».

Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению Александр Цай в эфире ОНТ заявил, что каждый санаторий формирует свою ценовую политику.

— При выравнивании цен абсолютно не обязательно повышать тарифы для белорусов до российского уровня, — пояснил он.

По его словам, для граждан Беларуси предусматривают дополнительные скидки, чтобы обеспечить и сохранить доступность.

Журналисты сравнили цены для граждан России и Беларуси, заглянув на сайты трех популярных санаториев. Скидок для граждан Беларуси не нашли, но выяснилось, что цены для россиян выше, чем для белорусов.

Например, для гражданина Беларуси сутки в одноместном номере по путевке с лечением в санатории «Приозерный» на Нарочи обойдутся в 396 BYN (период с 24 августа по 8 ноября). Для гражданина РФ – 11700 российских рублей – что в пересчете на белорусские рубли составит 431 BYN.

В санатории «Озерный» в Гродненской области одноместный однокомнатный номер – 280 BYN в сутки для белоруса (с датой заезда до 30 сентября), а для россиянина – 8350 российских рублей (307 BYN).

Однокомнатный одноместный номер в санатории «Юность» на берегу Минского моря 437 BYN в сутки для белорусов (в период до 31 августа), 13000 российских рублей (479 BYN) – для россиян.

Разница кажется небольшой, но если посчитать путевку в санаторий на дней 10-14, то разбежка в ценах ощутима.

Выходит, что декларируемая одна цена для белорусов и россиян в наших санаториях – это скорее рекламный трюк, рассчитанный на привлечение российских туристов.

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