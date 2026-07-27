«Мы слишком бедные, чтобы отдыхать в своей же стране» 4 27.07.2026, 8:45

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Белорусские санатории стали недоступными для наших соотечественников.

Минская турфирма разместила в Тредсе объявление с ценами на отдых в белорусских санаториях по путевке выходного дня. Беларусы сравнили с туром в Египет.

Турфирма предлагает провести выходные с 24 по 26 июля (тур на двоих человек):

санаторий «Альфа Радон» однокомнатный двухместный номер стандарт без лечения —1876 рублей;

санаторий «Приднепровский», двухместный номер — 954 рубля;

парк-отель «Яркий», коттедж дуплекс на полном пансионе — 1617 рублей.

В комментариях белорусы, как пишет «Салiдарнасць», удивляются ценам в санаториях на родине.

«Шла по Паланге, увидела санаторий на первой линии, погуглила — 100€ с трехразовым питанием и процедурами. В сезон в июле дороже, до 150$ Долго шла, задумавшись…».

«Спасибо, в Египте 600 у.е. в апреле, 10 дней, все включено и морюшко красивое», — написала Инесса.

Турфирма пояснила, что апрельский Египет за 600$ — это действительно отличный улов.

«Но тут важный момент: весна и пик июля — это совершенно разные ценовые сезоны на всех направлениях. К тому же, туры выходного дня по Беларуси от наших туроператоров — это история про быстрый отдых прямо сейчас, без оформления отпуска, виз и перелетов».

«Как место вылета влияет на стоимость отеля?» — удивился один из комментаторов.

«Один выходной — и нет моей пенсии. Ау, это ж какой я нищеброд в родной стране».

«Не, моей зарплаты только на Грузию или страны Европы хватает».

2000 рублей. 9 дней в Марокко. Всё включено на двоих с перелётом и хорошим отелем в Касабланке… А вы здесь про «Альфа-Радон», где собираются бабушки из Расеи и устраивают охоту на белорусских мужчин… Потеха, да и только.

«Отстаньте, мы слишком бедные, чтобы отдыхать в своей же стране», — пишут белорусы.

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