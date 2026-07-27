Математики вывели «формулу любви» 27.07.2026, 9:26

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Чувства развиваются по узнаваемым закономерностям.

Профессор Лоран Пюжо-Менжуе из Лионского университета вместе с коллегами из разных стран разработал модели, описывающие чувства как динамическую систему — то есть как нечто, что меняется со временем под воздействием множества сил, пишет New Voice.

Удивительно, но математический след ведет не к людям, а к кроликам. Модели, которые когда-то описывали изменения численности животных, легли в основу прогнозов для отношений. Среди них — уравнения, касающиеся распространения кроликов в Австралии, и схемы «хищник — жертва», подобные взаимодействию канадских рысей и зайцев.

«Так же, как мы предсказываем рост популяции или вымирание вида, мы можем смоделировать развитие чувств в паре, — объясняет ученый. — Мы не пытаемся угадать, в кого вы влюбитесь. Мы хотим понять, почему одни пары выдерживают удары судьбы, а другие постепенно отдаляются друг от друга».

Ключевая идея модели заключается в том, что у любых отношений есть минимальный уровень прочности. Если чувства опускаются ниже этой границы и остаются на таком уровне, уравнения предрекают неизбежное движение к разрыву. «Но понимание этого порога дает парам мощный инструмент, — говорит Пюжо-Менжуе. — Они могут распознать опасную зону и вовремя что-то изменить».

По его словам, главный вопрос не в том, ссорится ли пара, а в том, хватает ли ей сил вернуться к равновесию. На долговечность отношений влияют три фактора: притяжение между партнерами, постепенное угасание чувств и реакция каждого из них на эмоции другого. Ученый сравнивает это со сказкой о трех поросятах: жизнь всегда будет насылать своих волков — стресс, болезни, работу, детей, нехватку денег. Математика же подсказывает, как построить кирпичный дом, а не соломенный.

В будущем такие системы могут объединить с искусственным интеллектом, чтобы он предупреждал пару о приближении к рискованному состоянию. «Представьте это как GPS для отношений, — улыбается профессор. — Он показывает, где вы сейчас, куда направляетесь, и подсказывает маршрут к нужной точке».

Впрочем, у этих моделей есть существенные ограничения. Большинство из них основано на западном опыте, тогда как причины успеха или неудачи отношений варьируются в зависимости от культуры, религии и поколения. К тому же люди часто ведут себя нелогично, поэтому уравнения скорее обозначают тенденцию, чем выносят вердикт.

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