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Вольфович поддержал идею Лукашенко отправлять аграриев в армию

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  • 27.07.2026, 9:42
  • 2,128
Вольфович поддержал идею Лукашенко отправлять аграриев в армию
Александр Вольфович

Глава Совбеза назвал людей труда «тунеядцами».

Глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович поддержал скандальное решение Александра Лукашенко об отправке «недисциплинированных» участников уборочной кампании в армию — на границу с Украиной. Свой комментарий чиновник дал телеканалу «Беларусь 1», сюжет вышел в эфир 26 июля.

«Стоит одного-двух тунеядцев забрать, поставить в строй для воспитания», — заявил Вольфович.

По его словам, армия — это не колония для исправления, однако она «всегда была за дисциплину, приучалась к дисциплине». «Там, где человек в погонах, расхлябанность просто невозможна и недопустима», — подчеркнул чиновник.

Вольфович выразил уверенность, что такая мера будет способствовать «воспитанию нашего общества», приучению к дисциплине и позволит убрать урожай «на должном уровне и в сроки».

Ранее, 21 июля, на селекторном совещании Лукашенко распорядился отправлять в армию тех участников уборочной кампании, кто «плохо работает» и нарушает трудовую дисциплину. По словам диктатора, такие люди должны пройти краткую подготовку и затем направляться в воинские подразделения, дислоцированные у украинской границы. Также он потребовал направить чиновников на работу в сельхозорганизации, пригрозив в случае неисполнения этого распоряжения службой в армии.

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