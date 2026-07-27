Вольфович поддержал идею Лукашенко отправлять аграриев в армию 11 27.07.2026, 9:42

2,128

Александр Вольфович

Глава Совбеза назвал людей труда «тунеядцами».

Глава Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович поддержал скандальное решение Александра Лукашенко об отправке «недисциплинированных» участников уборочной кампании в армию — на границу с Украиной. Свой комментарий чиновник дал телеканалу «Беларусь 1», сюжет вышел в эфир 26 июля.

«Стоит одного-двух тунеядцев забрать, поставить в строй для воспитания», — заявил Вольфович.

По его словам, армия — это не колония для исправления, однако она «всегда была за дисциплину, приучалась к дисциплине». «Там, где человек в погонах, расхлябанность просто невозможна и недопустима», — подчеркнул чиновник.

Вольфович выразил уверенность, что такая мера будет способствовать «воспитанию нашего общества», приучению к дисциплине и позволит убрать урожай «на должном уровне и в сроки».

Ранее, 21 июля, на селекторном совещании Лукашенко распорядился отправлять в армию тех участников уборочной кампании, кто «плохо работает» и нарушает трудовую дисциплину. По словам диктатора, такие люди должны пройти краткую подготовку и затем направляться в воинские подразделения, дислоцированные у украинской границы. Также он потребовал направить чиновников на работу в сельхозорганизации, пригрозив в случае неисполнения этого распоряжения службой в армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com