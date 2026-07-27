Посольство Узбекистана помогло вернуться на родину соотечественнику, не нашедшему работу в Беларуси 27.07.2026, 9:57

Он оказался в тяжелой финансовой ситуации».

Посольство Узбекистана в Минске помогло вернуться на родину гражданину страны, который не смог трудоустроиться в Беларуси, заметил «Позiрк».

Как сообщает информагентство «Дунё», мужчина прибыл в Беларусь в июле в поисках работы. По его словам, после приезда в Минск человек, обещавший ему трудоустройство, перестал выходить на связь. После безуспешных попыток связаться с потенциальным работодателем гражданин Узбекистана «остался без средств к существованию и оказался в тяжелой финансовой ситуации».

Сотрудники дипломатического представительства «в оперативном порядке приняли от гражданина необходимые заявления и документы». Совместно с Агентством по миграции Узбекистана за счет средств Миграционного фонда мужчине купили авиабилет, и 24 июля он вылетел из Минска в Ташкент.

Напомним, 22 июля сообщалось, что посол Узбекистана в Минске Рахматулла Назаров был освобожден от должности «из-за безразличия к вопросам инвестиций и внешней торговли».

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