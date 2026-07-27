Лондон передаст Киеву права на технологию РЭБ Stone Cloak 27.07.2026, 9:36

Зеленский впервые встретится с новым премьером Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июля, отправится с визитом в Великобританию, где встретится с новым премьер-министром Энди Бёрнемом. Ожидается, что в ходе визита Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak — об этом пишет The Independent.

Зеленский станет первым иностранным гостем Бёрнема с момента его вступления в должность премьера неделю назад. Лидеры посетят военно-морскую базу, где Бёрнем объявит о передаче Украине прав интеллектуальной собственности на новую систему РЭБ Stone Cloak — это позволит Украине самостоятельно производить эту технологию в больших объемах.

Устройство размером с планшет предназначено для того, чтобы российские силы не могли обнаружить дроны, на которых оно установлено, отмечает The Independent. По данным издания, Министерство обороны Великобритании уже передало Силам обороны Украины тысячи таких средств РЭБ для усиления операций с применением БПЛА.

Кроме того, лидеры встретятся с более чем 200 украинскими военнослужащими, которые последние три недели проходили в Великобритании учения Sea Breeze, направленные на укрепление боевых возможностей и противоминных мер в Черном море.

Ранее Бёрнем — сразу после вступления в должность премьер-министра — заявил о непоколебимой поддержке Украины и решимости добиться прочного и справедливого мира.

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