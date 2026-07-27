Режиссер Андрей Кудиненко покинул Беларусь 27.07.2026, 8:59

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Януш Гаврилюк (Слева) и Андрей Кудиненко

К нему с обысками пришли КГБ и ОМОН.

КГБ и ОМОН пришли с обыском к режиссёру Андрею Кудиненко. Он был вынужден бежать из Беларуси. Об этом сообщил друг Кудиненко, директор фестиваля белорусских фильмов Bulbamovie Януш Гаврилюк.

По словам Гаврилюка, белорусские власти обвинили Кудиненко в «экстремизме». Во время обысков в его квартире и в киношколе участвовали восемь сотрудников ОМОНа и два сотрудника КГБ. Обыски продолжались 15 часов. У Кудиненко забрали паспорт и телефон. Все мессенджеры и аккаунты Андрея в социальных сетях теперь находятся под контролем КГБ. Режиссеру сказали, что ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Андрей Кудиненко известен своими художественными фильмами «Оккупация. Мистерии» (2004), который несмотря на международное признание, был запрещен на несколько лет Министерством культуры, и «Масакра» (2010). Первый рассказывает о жизни в оккупированной нацистами Западной Беларуси. Второй основан на новелле Проспера Мериме о медведе-оборотне «Локис». Во 2-й половине 2000-х работал в России, в том числе в команде Павла Лунгина.

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