закрыть
27 июля 2026, понедельник, 10:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп показал «ИИ-победу» над Ираном

9
  • 27.07.2026, 8:54
  • 3,614
Трамп показал «ИИ-победу» над Ираном
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Вышло комично.

Президент США Дональд Трамп недавно опубликовал в своих социальных сетях ряд снимков, сгенерированных искусственным интеллектом. На них он демонстрирует свою «победу» над Ираном, указывая на уничтожение иранских танкеров и удары по острову Харк.

На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе «космического командора». Серию изображений, созданных с помощью ИИ, президент США разместил в своей сети Truth Social, заметил «Фокус».

В последней серии своих постов Трамп активно «выразил» свою позицию с помощью опубликованных снимков, касающихся Ирана. На них глава Белого дома демонстрировал удары армии США по острову Харк, захват иранского танкера.

А в последних публикациях глава Белого дома «появился» в роли космического рейнджера-командора, а также «ночного кошмара» для своих оппонентов. Так, вероятно, Трамп передал «привет» своим оппонентам в США и за рубежом.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш