Трамп показал «ИИ-победу» над Ираном

Трамп показал «ИИ-победу» над Ираном9
- 27.07.2026, 8:54
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Вышло комично.
Президент США Дональд Трамп недавно опубликовал в своих социальных сетях ряд снимков, сгенерированных искусственным интеллектом. На них он демонстрирует свою «победу» над Ираном, указывая на уничтожение иранских танкеров и удары по острову Харк.
На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе «космического командора». Серию изображений, созданных с помощью ИИ, президент США разместил в своей сети Truth Social, заметил «Фокус».
В последней серии своих постов Трамп активно «выразил» свою позицию с помощью опубликованных снимков, касающихся Ирана. На них глава Белого дома демонстрировал удары армии США по острову Харк, захват иранского танкера.
А в последних публикациях глава Белого дома «появился» в роли космического рейнджера-командора, а также «ночного кошмара» для своих оппонентов. Так, вероятно, Трамп передал «привет» своим оппонентам в США и за рубежом.