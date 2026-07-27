Трамп показал «ИИ-победу» над Ираном 9 27.07.2026, 8:54

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Вышло комично.

Президент США Дональд Трамп недавно опубликовал в своих социальных сетях ряд снимков, сгенерированных искусственным интеллектом. На них он демонстрирует свою «победу» над Ираном, указывая на уничтожение иранских танкеров и удары по острову Харк.

На других фотографиях глава Белого дома обратился к научной фантастике, опубликовав снимок в образе «космического командора». Серию изображений, созданных с помощью ИИ, президент США разместил в своей сети Truth Social, заметил «Фокус».

В последней серии своих постов Трамп активно «выразил» свою позицию с помощью опубликованных снимков, касающихся Ирана. На них глава Белого дома демонстрировал удары армии США по острову Харк, захват иранского танкера.

А в последних публикациях глава Белого дома «появился» в роли космического рейнджера-командора, а также «ночного кошмара» для своих оппонентов. Так, вероятно, Трамп передал «привет» своим оппонентам в США и за рубежом.

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